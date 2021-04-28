Подписано распоряжение об оказании единовременной поддержки ветеранам ВОВ

Принимая во внимание всемирное историческое значение Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне (ВОВ), отдавая дань глубокого уважения великому подвигу воинов-кыргызстанцев, выражая благодарность ветеранам за проявленные мужество и героизм при защите Отчизны, распоряжением Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова для оказания дополнительной единовременной социальной поддержки ветеранам ВОВ выделены по 70 тыс. сомов.

По состоянию на 1 апреля 2021 года в Кыргызской Республике проживали 146 ветеранов Великой Отечественной войны.