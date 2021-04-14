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Об утверждении Порядка организации экологических коридоров в Кыргызстане

Постановление Правительства КР от 1 апреля 2021 года № 127

Об утверждении Порядка организации экологических коридоров в Кыргызской Республике

В целях развития и повышения эффективности функционирования сети особо охраняемых природных территорий для обеспечения их пространственной связи, сохранения биологического разнообразия, охраны естественных путей миграции животных и распространения растений, в соответствии со статьей 41 Закона Кыргызской Республики «Об особо охраняемых природных территориях», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1.Утвердить Порядок организации экологических коридоров в Кыргызской Республике согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Приложение

Премьер-министр У.А.Марипов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/190115/
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