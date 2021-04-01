Внесены изменения в некоторые решения правительства

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики по вопросам внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур

В целях обеспечения последовательности проводимой налоговой политики в рамках внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур, эффективного введения маркировки отдельных товаров средствами идентификации и применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме реального времени, Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О порядке маркировки отдельных товаров средствами цифровой идентификации в Кыргызской Республике» от 17 октября 2019 года № 554 следующие изменения:

в Перечне производимых или импортируемых/ввозимых и реализуемых отдельных видов товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами цифровой идентификации на территории Кыргызской Республики, и сроках введения обязательной маркировки, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в графе «Сроки введения маркировки» слова «1 апреля 2021 года» заменить словами «1 июля 2021 года»;

— в графе «Сроки введения запрета на реализацию немаркируемой продукции» слова «с 1 октября 2021 года» заменить словами «с 1 января 2022 года»;

— пункт 2 после цифр «2402» дополнить цифрами «, 2403».

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О проведении пилотного (экспериментального) проекта по маркировке отдельных видов товаров средствами цифровой идентификации» от 17 декабря 2019 года № 690 следующие изменения:

в пунктах 2 и 8 слова «31 марта» заменить словами «30 июня»; в Перечне производимых или импортируемых/ввозимых и реализуемых отдельных видов товаров на территории Кыргызской Республики, подлежащих добровольной маркировке средствами идентификации, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— пункт 3 признать утратившим силу.

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по внедрению электронной системы фискализации налоговых процедур» от 24 июня 2020 года № 356 следующие изменения:

в пункте 5:

— в подпунктах 1, 2 и 4 слово «апреля» заменить словом «июля»;

— дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) сроки исполнения требований об обязательном обеспечении отображения в кассовых чеках и передаче в уполномоченный налоговый орган и/или оператору фискальных данных информации в режиме реального времени о кодах средств идентификации товаров (маркировке товаров) устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.»;

в Перечне субъектов, которые в силу специфики своей деятельности либо особенностей местонахождения могут осуществлять денежные расчеты без применения контрольно-кассовых машин, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Перечень субъектов, имеющих право осуществлять денежные расчеты без применения ККМ до определенного срока, и сроки освобождения от применения ККМ приведены в таблице 1».

Таблица 1

№ Виды деятельности, осуществляемые субъектами на основе добровольного патента Сроки освобождения в городах Бишкек и Ош в других административно-территориальных единицах реализация товаров, оказание услуг или выполнение работ в точках площадью до 10 (десять) кв. метров, расположенных в торговых центрах и домах До 1 июля 2021 года До 1 января 2022 года оказание услуг в точках общественного питания с использованием временных точек (павильонов, юрт, навесов, прочих временных сооружений) До 1 июля 2021 года До 1 января 2022 года реализация товаров в павильонах, контейнерах, других временных сооружениях площадью торгового зала до 20 (двадцать) кв. метров До 1 июля 2021 года До 1 января 2022 года оказание услуг по перевозке пассажиров в легковом транспорте (услуги такси) До 1 января 2022 года До 1 июля 2022 года прием от населения стеклопосуды, утилизируемого сырья и металлолома До 1 января 2022 года До 1 июля 2022 года реализация товаров, оказание услуг или выполнение работ на рынках, мини-рынках, ярмарках и выставках, за исключением расположенных на их территории: — магазинов; — стационарных торговых объектов, расположенных в специально оборудованных и предназначенных для ведения торговли зданиях и строениях, характеризующихся постоянством их местонахождения; — торговых точек, реализующих ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней; — павильонов, контейнеров и других нестационарных торговых точек, аналогично обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность товара, площадью торгового зала 20 (двадцать) кв. метров и свыше. До 1 апреля 2022 года До 1 октября 2022 года реализация в розницу продукции цветоводства и сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления, за исключением продуктов питания, в киосках и ларьках площадью до 7 (семь) кв. метров До 1 апреля 2022 года До 1 октября 2022 года реализация газет и журналов, а также сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках До 1 июля 2022 года До 1 января 2023 года реализация в розницу из цистерн/бочек кваса, молока и прохладительных напитков, и торговля с автомобиля овощами, фруктами и другой сельскохозяйственной продукцией До 1 января 2023 года До 1 января 2023 года разносная мелкорозничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами, продажа с ручных тележек, корзин, лотков (в том числе защищенных от атмосферных осадков каркасами, обтянутых полиэтиленовой пленкой, парусиной, брезентом и т.п.) До 1 января 2024 года До 1 января 2024 года предоставление (сдача) в наем собственного недвижимого имущества под жилье, за исключением услуг гостиниц и посуточной аренды квартир До 1 января 2024 года До 1 января 2024 года

в Графике перехода и применения субъектами контрольно-кассовых машин в рамках внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в пунктах 3 и 4 слово «апреля» заменить словом «июля»;

— в главе «Этап 1 (в городах Бишкек и Ош) таблицы 1:

в пунктах 1, 2, 3 и 4 слово «апреля» заменить словом «июля»;

в пунктах 5, 6 и 7 слово «июля» заменить словом «октября»;

в пунктах 8 и 9 слова «1 октября 2021 года» заменить словами «1 января 2022 года».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Премьер-министр У.А.Марипов