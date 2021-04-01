Внесены изменения в некоторые решения правительства

становление Правительства КР от 31 марта 2021 года № 123
О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики по вопросам внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур
В целях обеспечения последовательности проводимой налоговой политики в рамках внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур, эффективного введения маркировки отдельных товаров средствами идентификации и применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме реального времени, Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О порядке маркировки отдельных товаров средствами цифровой идентификации в Кыргызской Республике» от 17 октября 2019 года № 554 следующие изменения:
в Перечне производимых или импортируемых/ввозимых и реализуемых отдельных видов товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами цифровой идентификации на территории Кыргызской Республики, и сроках введения обязательной маркировки, утвержденном вышеуказанным постановлением:
— в графе «Сроки введения маркировки» слова «1 апреля 2021 года» заменить словами «1 июля 2021 года»;
— в графе «Сроки введения запрета на реализацию немаркируемой продукции» слова «с 1 октября 2021 года» заменить словами «с 1 января 2022 года»;
— пункт 2 после цифр «2402» дополнить цифрами «, 2403».
2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О проведении пилотного (экспериментального) проекта по маркировке отдельных видов товаров средствами цифровой идентификации» от 17 декабря 2019 года № 690 следующие изменения:
- в пунктах 2 и 8 слова «31 марта» заменить словами «30 июня»;
- в Перечне производимых или импортируемых/ввозимых и реализуемых отдельных видов товаров на территории Кыргызской Республики, подлежащих добровольной маркировке средствами идентификации, утвержденном вышеуказанным постановлением:
— пункт 3 признать утратившим силу.
3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по внедрению электронной системы фискализации налоговых процедур» от 24 июня 2020 года № 356 следующие изменения:
- в пункте 5:
— в подпунктах 1, 2 и 4 слово «апреля» заменить словом «июля»;
— дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) сроки исполнения требований об обязательном обеспечении отображения в кассовых чеках и передаче в уполномоченный налоговый орган и/или оператору фискальных данных информации в режиме реального времени о кодах средств идентификации товаров (маркировке товаров) устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.»;
- в Перечне субъектов, которые в силу специфики своей деятельности либо особенностей местонахождения могут осуществлять денежные расчеты без применения контрольно-кассовых машин, утвержденном вышеуказанным постановлением:
— пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Перечень субъектов, имеющих право осуществлять денежные расчеты без применения ККМ до определенного срока, и сроки освобождения от применения ККМ приведены в таблице 1».
Таблица 1
|
№
|
Виды деятельности, осуществляемые субъектами на основе добровольного патента
|
Сроки освобождения
|
в городах Бишкек и Ош
|
в других административно-территориальных единицах
|
реализация товаров, оказание услуг или выполнение работ в точках площадью до 10 (десять) кв. метров, расположенных в торговых центрах и домах
|
До 1 июля 2021 года
|
До 1 января
2022 года
|
оказание услуг в точках общественного питания с использованием временных точек (павильонов, юрт, навесов, прочих временных сооружений)
|
До 1 июля 2021 года
|
До 1 января
2022 года
|
реализация товаров в павильонах, контейнерах, других временных сооружениях площадью торгового зала до 20 (двадцать) кв. метров
|
До 1 июля 2021 года
|
До 1 января
2022 года
|
оказание услуг по перевозке пассажиров в легковом транспорте (услуги такси)
|
До 1 января 2022 года
|
До 1 июля
2022 года
|
прием от населения стеклопосуды, утилизируемого сырья и металлолома
|
До 1 января 2022 года
|
До 1 июля
2022 года
|
реализация товаров, оказание услуг или выполнение работ на рынках, мини-рынках, ярмарках и выставках, за исключением расположенных на их территории:
— магазинов;
— стационарных торговых объектов, расположенных в специально оборудованных и предназначенных для ведения торговли зданиях и строениях, характеризующихся постоянством их местонахождения;
— торговых точек, реализующих ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней;
— павильонов, контейнеров и других нестационарных торговых точек, аналогично обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность товара, площадью торгового зала 20 (двадцать) кв. метров и свыше.
|
До 1 апреля 2022 года
|
До 1 октября
2022 года
|
реализация в розницу продукции цветоводства и сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления, за исключением продуктов питания, в киосках и ларьках площадью до 7 (семь) кв. метров
|
До 1 апреля 2022 года
|
До 1 октября
2022 года
|
реализация газет и журналов, а также сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках
|
До 1 июля 2022 года
|
До 1 января
2023 года
|
реализация в розницу из цистерн/бочек кваса, молока и прохладительных напитков, и торговля с автомобиля овощами, фруктами и другой сельскохозяйственной продукцией
|
До 1 января 2023 года
|
До 1 января
2023 года
|
разносная мелкорозничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами, продажа с ручных тележек, корзин, лотков (в том числе защищенных от атмосферных осадков каркасами, обтянутых полиэтиленовой пленкой, парусиной, брезентом и т.п.)
|
До 1 января 2024 года
|
До 1 января
2024 года
|
предоставление (сдача) в наем собственного недвижимого имущества под жилье, за исключением услуг гостиниц и посуточной аренды квартир
|
До 1 января 2024 года
|
До 1 января
2024 года
- в Графике перехода и применения субъектами контрольно-кассовых машин в рамках внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур, утвержденном вышеуказанным постановлением:
— в пунктах 3 и 4 слово «апреля» заменить словом «июля»;
— в главе «Этап 1 (в городах Бишкек и Ош) таблицы 1:
в пунктах 1, 2, 3 и 4 слово «апреля» заменить словом «июля»;
в пунктах 5, 6 и 7 слово «июля» заменить словом «октября»;
в пунктах 8 и 9 слова «1 октября 2021 года» заменить словами «1 января 2022 года».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 апреля 2021 года.
Премьер-министр У.А.Марипов