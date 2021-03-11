Подписано постановление об инструкции о порядке истребования документов

Об утверждении Инструкции о порядке истребования документов через дипломатические представительства и консульские учреждения Кыргызской Республики

В целях оказания содействия гражданам Кыргызской Республики, пребывающим за пределами Кыргызской Республики, в истребовании необходимых документов, а также обеспечения перевода государственных услуг в цифровой формат, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Инструкцию о порядке истребования документов через дипломатические представительства и консульские учреждения Кыргызской Республики согласно приложению.

2. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.