Постановление Правительства Кыргызской Республики от 1 марта 2021 года 47

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении порядка закупок товаров, работ и услуг, связанных с национальной обороной, национальной безопасностью, защитой государственной тайны, информационной безопасностью и ликвидацией последствий стихийных бедствий» от 1 июля 1998 года № 398

В целях обеспечения национальной безопасности Кыргызской Республики, своевременной, полной и эффективной защиты интересов государства в вопросах стратегических активов на территории Кыргызской Республики и за ее пределами, в соответствии с частью 3 статьи 2 Закона Кыргызской Республики «О государственных закупках», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении порядка закупок товаров, работ и услуг, связанных с национальной обороной, национальной безопасностью, защитой государственной тайны, информационной безопасностью и ликвидацией последствий стихийных бедствий» от 1 июля 1998 года № 398 следующие изменения:

в Порядке осуществления закупок товаров, работ и услуг, связанных с национальной обороной, национальной безопасностью, защитой государственной тайны, информационной безопасностью и ликвидацией последствий стихийных бедствий, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— дополнить пунктом 22 следующего содержания:

«22. К государственным закупкам, осуществляемым в рамках обеспечения национальной безопасности при защите государственных интересов, относятся закупки товаров, работ и услуг для управления государственными стратегическими активами на территории Кыргызской Республики и за ее пределами.»;

— пункт 4 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«— проведения закупок товаров, работ и услуг, связанных с обеспечением национальной безопасности при защите государственных стратегических активов на территории Кыргызской Республики и за ее пределами;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр У.А.Марипов