Постановление Правительства Кыргызской Республики от 1 марта 2021 года 47
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении порядка закупок товаров, работ и услуг, связанных с национальной обороной, национальной безопасностью, защитой государственной тайны, информационной безопасностью и ликвидацией последствий стихийных бедствий» от 1 июля 1998 года № 398
В целях обеспечения национальной безопасности Кыргызской Республики, своевременной, полной и эффективной защиты интересов государства в вопросах стратегических активов на территории Кыргызской Республики и за ее пределами, в соответствии с частью 3 статьи 2 Закона Кыргызской Республики «О государственных закупках», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении порядка закупок товаров, работ и услуг, связанных с национальной обороной, национальной безопасностью, защитой государственной тайны, информационной безопасностью и ликвидацией последствий стихийных бедствий» от 1 июля 1998 года № 398 следующие изменения:
в Порядке осуществления закупок товаров, работ и услуг, связанных с национальной обороной, национальной безопасностью, защитой государственной тайны, информационной безопасностью и ликвидацией последствий стихийных бедствий, утвержденном вышеуказанным постановлением:
— дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22. К государственным закупкам, осуществляемым в рамках обеспечения национальной безопасности при защите государственных интересов, относятся закупки товаров, работ и услуг для управления государственными стратегическими активами на территории Кыргызской Республики и за ее пределами.»;
— пункт 4 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«— проведения закупок товаров, работ и услуг, связанных с обеспечением национальной безопасности при защите государственных стратегических активов на территории Кыргызской Республики и за ее пределами;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Премьер-министр У.А.Марипов