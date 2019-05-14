Об утверждении положения о порядке проведения городского конкурса

Постановление Правительства КР от 2 мая 2019 года № 206



Об утверждении Временного положения о порядке проведения конкурса «Город, дружественный детям и молодежи»

В целях стимулирования деятельности городов «точек роста» по созданию благоприятных условий для детей и молодежи, в рамках Указа Президента Кыргызской Республики «Об объявлении 2019 года Годом развития регионов и цифровизации страны» от 11 января 2019 года № 1, Концепции региональной политики Кыргызской Республики на период 2018-2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 марта 2017 года № 194, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Временное положение о порядке проведения конкурса «Город, дружественный детям и молодежи» согласно приложению 1.

2. Установить призовой фонд конкурса «Город, дружественный детям и молодежи» в размере 6 000 000 (шесть миллионов) сомов.

3. Государственному агентству по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях, мэриям городов Бишкек и Ош (по согласованию) в месячный срок провести организационную работу по подготовке и проведению конкурса «Город, дружественный детям и молодежи» согласно приложению 2.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования и действует до 31 апреля 2020 года.