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Подписаны указы о награждении многодетных матерей республики орденами и медалями

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указы «О награждении многодетных матерей республики орденом «Баатыр эне» и «О награждении многодетных матерей республики медалью «Эне данкы»».

Согласно данным указам, в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики постановляется наградить орденами «Баатыр эне» 1135 женщин, имеющих и полноценно воспитывающих семерых и более детей, и медалями «Эне данкы» 470 женщин, имеющих и полноценно воспитывающих шестерых детей.

Указы вступают в силу со дня подписания.
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