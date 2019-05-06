Внесены изменения в Закон «Об органах внутренних дел Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об органах внутренних дел Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 20 марта 2019 года.

Законом внесены изменения в Закон Кыргызской Республики «Об органах внутренних дел Кыргызской Республики» для приведения в соответствие нормам Уголовного кодекса, Кодекса о проступках, Уголовно-процессуального кодекса, Уголовно-исполнительного кодекса, Кодекса о нарушениях, Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения», которые вступили в силу с 1 января 2019 года.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.