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Внесены изменения в Закон Кыргызской Республики «Об оружии»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об оружии».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 20 марта 2019 года.

Настоящий Закон принят в целях приведения Закона Кыргызской Республики «Об оружии» в соответствие с Законом Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике», а также направлен на устранение пробела в законодательстве, в части регулирования вопросов безвозмездной и возмездной сдачи оружия и боеприпасов гражданами.

Закон вступает в силу по истечению десяти дней со дня официального опубликования.
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