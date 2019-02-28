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О внесении изменений в постановление правительства КР

Постановление Правительства КР от 25 февраля 2019 года № 93

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка расчета коэффициентов, применяемых к базовой процентной ставке по государственному ипотечному кредиту» от 24 августа 2017 года № 534

В целях реализации статьи 10 Закона Кыргызской Республики «О государственном ипотечном жилищном кредитовании», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка расчета коэффициентов, применяемых к базовой процентной ставке по государственному ипотечному кредиту» от 24 августа 2017 года № 534 следующие изменения:

в Порядке расчета коэффициентов, применяемых к базовой процентной ставке по государственному ипотечному кредиту, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в пункте 2:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«- инвестиционный портфель — совокупность остатков задолженности по ипотечным кредитам, выданным банками из средств уполномоченного органа в сфере ипотечного жилищного кредитования на определенную дату;»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«- расчетный период — промежуток времени, равный сроку, в течение которого осуществляются расчетные операции (не более 12 месяцев);»;

— главу 3 дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«3*1. Размер конечной процентной ставки по государственному ипотечному кредиту, выдаваемому из финансовых средств инвесторов, устанавливается в соответствии с условиями подписанного соглашения, с учетом рыночной конъюнктуры, принципов ответственного финансирования и передового опыта в жилищном финансировании.»;

— в абзаце втором пункта 4 коэффициент «+К3» исключить;

— абзацы шестой, седьмой и восьмой пункта 5 изложить в следующей редакции:

«Р — уровень операционных расходов уполномоченного органа за расчетный период, с учетом расходов на эмиссию и размещение ипотечных ценных бумаг (в % годовых), который устанавливается уполномоченным органом исходя из следующей формулы:

Р = плановые затраты расчетного года / средний инвестиционный портфель уполномоченного органа за расчетный период;

Д — средний плановый уровень доходности инвестиционного портфеля уполномоченного органа за расчетный период, с учетом прогнозного уровня инфляции, который устанавливается уполномоченным органом в разрезе источников финансирования (в % годовых);»;

— абзац первый пункта 6 после слов «готового жилья» дополнить словами «по направлению «Льготная ипотека»;

— абзац первый пункта 7 после слов «жилого дома» дополнить словами «по направлению «Льготная ипотека»;

— главу 4 дополнить пунктом 71 следующего содержания:

«7*1. По государственному ипотечному кредиту, выдаваемому по направлению «Доступная ипотека», при оплате первоначального взноса по государственному ипотечному кредиту от 20 % используются следующие значения коэффициента К2:

0,4 — в период строительства индивидуального жилого дома;

0,1 — в период после окончания строительства индивидуального жилого дома и для приобретения готового жилья.»;

— пункт 8 признать утратившим силу;

— пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. При расчете коэффициента К1 по ипотечным кредитам учитываются следующие показатели:

— стоимость привлеченных ресурсов — 2 % годовых;

— маржа банка-партнера — 3 % годовых;

— уровень операционных расходов уполномоченного органа — 0,4 % годовых;

— плановый уровень доходности инвестиционного портфеля уполномоченного органа — 0,6 % годовых;

— субсидирование — 0 %.

К1 = (2 % + 3 % + 0,4 % + 0,6 % — 0 %) / 10 % = 0,6»;

— абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:

«К * Б = (К1 + К2) * 10 % = (0,6 + 0,1) * 10 % = 7 % годовых.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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