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Об утверждении порядка формирования и использования штрафов за нарушение ПДД

Постановление Правительства КР от 18 февраля 2019 года № 56

Об утверждении Порядка формирования и использования сумм штрафов, взысканных за совершение нарушений Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, зафиксированных с применением аппаратно-программного комплекса, в рамках реализации компонента «Безопасный город» Проекта «Умный город»

В целях реализации компонента «Безопасный город» Проекта «Умный город», в соответствии со статьями 10 и 17конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Порядок формирования и использования сумм штрафов, взысканных за совершение нарушений Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, зафиксированных с применением аппаратно-программного комплекса, в рамках реализации компонента «Безопасный город» Проекта «Умный город» согласно приложению.

2. Министерствам, государственным комитетам и административным ведомствам Кыргызской Республики принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления:

— принять меры, вытекающие из настоящего постановления;

— привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении порядка формирования и использования сумм административных штрафов, взысканных за совершение административных правонарушений, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи» от 27 июля 2017 года № 453.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел финансов и кредитной политики и отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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