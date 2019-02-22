О передаче в муниципальную собственность мэрии города Нарын здания детсада

Постановление Правительства КР от 19 февраля 2019 года № 65



О передаче в муниципальную собственность мэрии города Нарын здания бывшего детского сада «Бакыт», расположенного в городе Нарын Нарынской области

В соответствии cо статьями 5 и 6 Закона Кыргызской Республики «О муниципальной собственности на имущество», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики в установленном порядке передать в муниципальную собственность мэрии города Нарын здание бывшего детского сада «Бакыт» с прилегающим земельным участком площадью 793,60 квадратных метра, расположенное по адресу: Нарынская область, город Нарын, улица С. Жакыпова, № 5, в целях обеспечения местного населения доступным дошкольным образованием.

2. Рекомендовать мэрии города Нарын Нарынской области в установленном порядке:

— принять в муниципальную собственность и обеспечить сохранность объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления;

— провести государственную перерегистрацию объекта в установленном порядке;

— обеспечить использования объекта строго по целевому назначению;

— производить содержание и дальнейшее обслуживание вышеуказанного объекта за счет средств местного бюджета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел организационно-инспекторской работы и регионального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.