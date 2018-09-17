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Общество

Отдавать приоритет образованию, а не тоям предлагает депутат

Для Кыргызстана образование должно быть приоритетом, а не тои или юбилеи. Об этом заявил сегодня на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, науке, образованию, культуре и здравоохранению депутат Жанар Акаев.

«Образование для нас должно быть главным. Вы, Министерство образования, начинаете реформы, но, как только вас немного раскритикуют, сразу отступаете. Так не должно быть. Правительство должно сделать образование приоритетом, но у нас в приоритете тои и юбилеи», — сказал он.

Он напомнил, что при строительстве объектов образования было украдено много средств. По его словам, поэтому Нурсултан Назарбаев не приехал на открытие школы его имени в Оше, а узбекская сторона наняла своих строителей для возведения школы. Это говорит о недоверии других стран.

Мы имеем много уроков, когда гранты и кредиты тратились неправильно, и премьер-министры сейчас под следствием. И мы должны понимать, что деньги, которые выделяются на строительство школ, должны идти на это.

Жанар Акаев

Депутат Евгения Строкова отметила, что, «как стул начинает шататься, министр образования сразу бежит к президенту и говорит о качестве образования».

«Но что это — качество? Мне интересно, какая есть дорожная карта по реформированию у Министерства образования или это цель, к которой мы можем идти, но никогда не прийти. К чему стремится Минобразования?» — поинтересовалась она.
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