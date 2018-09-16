Как подготовить ребенка к жизни в Интернете. Советы специалистов

Интернет — быстрый и простой способ получить нужную информацию, обзавестись знакомыми по всему миру, узнать что-то новое. Но мировая паутина таит и немало опасностей. Особенно для детей, которые еще не научились отделять полезные данные от негатива.

Практикующий психолог, гештальт-терапевт Елена Кульбеда и начальник Центра по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних Службы общественной безопасности МВД Азамат Абдрахманов рассказали 24.kg, как оградить ребенка от негативного влияния Сети и не стать для него врагом.

1 Какие угрозы могут подстерегать подростка в Сети? В Интернете ребенок может столкнуться с опасным контентом: наркотиками, порнографией, религиозным экстремизмом, суицидальными группами, торговцами людьми, сексуальной эксплуатацией и разными сектами. Кроме того, в Сети много мошенников: разные розыгрыши, лотереи, виртуальные покупки, азартные сетевые игры. Необходимо объяснить, что за этим стоят взрослые люди, которые ищут управляемых детей для своих целей.

2 Какие игры в Интернете можно отнести к опасным? Часто излишне сгущаются краски и родители впадают в крайности, лишают детей доступа ко всем современным гаджетам или тщательно контролируют, чтобы ребенок не подвергался их губительному влиянию. Но такая тактика имеет негативные последствия. Даже игры агрессивного содержания могут стать способом разрядки накопившихся негативных эмоций. Но компьютерная игра и Интернет не должны стать единственным способом разрядки, удовлетворения потребностей, способом контакта и самовыражения. Когда ребенок с головой погружается в виртуальный мир и теряет интерес к реальности, это приводит к ухудшению как физического, так и психического здоровья.

3 Нужен ли тотальный контроль? Важно учитывать возрастные особенности. Что позволительно и даже необходимо в одном возрасте, абсолютно не подходит в другом.



В 7-9 лет самое главное — защитить детей от нежелательной информации. Важно настроить браузер соответствующим образом, ограничить доступ к нежелательным сайтам. Можно установить качественную антивирусную программу с функцией «Родительский контроль». Компьютер с Интернетом должен находиться в общей комнате. Дети должны писать сообщения и письма только с общего семейного почтового ящика. При этом нужно объяснить, что может случиться, если ребенок решит выдать определенную информацию посторонним людям. Очень важно общаться с детьми, спрашивать об их друзьях в Интернете, объяснять, к чему может привести спонтанное знакомство.



В 10-12 лет дети начинают требовать свободы. Контроль родителей в этом случае должен несколько ослабнуть. Компьютер по-прежнему должен находиться в общей комнате. Родители все еще должны ограничивать доступ к сайтам с определенной тематикой, следить за историей поиска. Обсудить последствия таких действий, как интернет-знакомство, передача конфиденциальной информации, скачивание программ без ведома родителей. При этом беседа должна быть дружеской. Своевременно и открыто отвечать на вопросы, касающиеся полового воспитания. Страшна не информация, а ее источник.



13-18 лет. Дети постепенно выходят из-под контроля старших. Подросток пытается самоутвердиться, обрести независимость. Родители не должны мешать. Они должны быть рядом и помогать советом. Однако навязчивое ограничение подростка в действиях может отразиться на взаимоотношениях со старшими родственниками. Очень важно не потерять доверия ребенка в этом возрасте. Важно знать, что типичным поведением подростка в Интернете является в первую очередь общение. У подростков много энергии, идей, но жизненного опыта пока мало. Ребенок должен понимать, что всегда может обсудить с родителями любую найденную в Интернете информацию. Ни одна тема не должна восприниматься как постыдная, запретная для обсуждения.

4 Стоит ли ограничить время доступа в Интернет и как это сделать правильно? Полностью контролировать время, проведенное за компьютером, невозможно. Важно установить четкие правила пользования Интернетом, доступа к играм. Лучше обсудить их с ребенком. Дети больше ценят и стараются следовать правилам, в обсуждении которых они принимали активное участие. Родителям важно следить, чтобы эти правила работали. Если доступ в Интернет позволен только после того, как сделаны уроки, значит, должно быть так.

5 Мой ребенок стал раздражительным и скрытным, означает ли это, что он попал под негативное влияние в Интернете? Причин для раздражительности может быть много, в том числе физиологические. О психологических причинах можно узнать только в доверительной беседе. Помните: разговор не допрос. Лучше не задавать вопросов: «что случилось?», «что произошло?», «почему ты такой раздражительный?». Ребенок может окончательно закрыться. Он зачастую просто не знает ответа на эти вопросы или не готов говорить.



Лучше, если вы скажете о ваших чувствах, беспокойстве, заинтересованности, желании помочь и не будете настаивать. Просто скажите, что готовы об этом поговорить в любой момент, когда сам ребенок почувствует необходимость. Как говорить с детьми в разных ситуациях, устанавливать контакт, реагировать правильно на вспышки гнева, раздражительность, написано много литературы. Полезна и очная консультация с профессиональным психологом.

6 На какие признаки стоит обратить внимание и незамедлительно принять меры? Сниженное настроение, трудности контакта со сверстниками в реальном мире. Насторожить должно также, что ребенок проводит все свободное время в Интернете, в том числе длительно просматривает видеосюжеты по ночам. Не должны игнорироваться и постоянные попытки ребенка скрыть свои страницы и действия в Интернете.

7 Если рассказать ребенку обо всех опасностях, не напугает ли это его? Рассказ об опасностях в Интернете должен содержать четкие инструкции, четкие руководства к действию, правила безопасного поведения в Интернете, а не запугивания. Факты и поменьше эмоций, поменьше нагнетаний. Как если бы вы учили ребенка пользоваться, например, ножом или спичками.

8 Как избежать буллинга в Интернете? Вести себя корректно, не использовать ненормативную лексику, прозвища, не распространять сплетни и угрозы, не вступать в контакты с незнакомыми людьми, особенно в чатах, не отвечать на оскорбления и клевету, не доверять свои секреты и проблемы незнакомым людям.

9 Мой ребенок тихий отличник, он на такое точно не попадется... Если в семье конфликты, проблемы, отсутствует контроль над свободным временем ребенка, он попадает в группу риска. Также факторами риска являются личностные особенности, например, перфекционизм, тревожность. Не стоит сбрасывать со счетов ситуационные факторы риска, например, конфликты в значимых социальных группах реальных и виртуальных.



Если ребенок получает достаточно внимания, родители чувствительно относятся к его потребностям, уверенно себя чувствуют при обсуждении любых тем, готовы ответить на неудобные вопросы, если установлен хороший контакт, осуществляется адекватный контроль и оказывается своевременная помощь ребенку (в том числе с привлечением специалистов — врачей, психологов), то рисков гораздо меньше.