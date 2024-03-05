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Общество

СМИ сообщают о перерезанных кабелях глобального интернета в Красном море

В Красном море перерезали три кабеля, которые обеспечивали глобальный интернет и коммуникации. Об этом сообщает Sky News.

По данным издания, хуситы отрицают, что саботировали прокладку кабелей по маршруту, который называют важнейшим для передачи данных из Азии в Европу. При этом они обвинили в инциденте военные операции Великобритании и США, не предоставив доказательств.

Повреждения затронули 25 процентов трафика, проходящего через Красное море по линиям, обеспечивающим передачу данных в Африку, Азию и на Ближний Восток. К ним относятся Азия — Африка — Европа 1, шлюз Европа — Индия, Seacom и TGN-Gulf, сообщает гонконгская компания HGC Global Communications.

Компания Seacom, обслуживающая Джибути, заявила, что «первоначальное тестирование показало, что затронутый сегмент находится в пределах морской юрисдикции Йемена в южной части Красного моря».

Компания заявила, что перенаправляет трафик, который ей удалось изменить, хотя некоторые услуги не работают.

Компания Tata Communications, входящая в состав индийского конгломерата и владеющая линией Seacom-TGN-Gulf, заявила, что после отключения линии она «немедленно начала принимать соответствующие меры по исправлению ситуации».

Ранее сообщалось, что в работе Meta (Facebook и Instagram) и Google произошел сбой.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288359/
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