Госкомрелигий проводит профилактику радикализма среди студентов Кыргызстана

В Кыргызстане постоянно проводятся профилактические мероприятия по предотвращению радикализма. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель директора Госкомиссии по делам религий Закир Чотаев.

По его словам, в школах и университетах проводят лекции и работу по освещению теологических и нормативно-законодательных вопросов, мероприятия по предупреждению радикализма и экстремизма.

«Мы разъясняем нормы действующего в сфере религии закона. Слушателям объясняют, что мы живем в светском государстве, где обеспечивают свободу вероисповедания, но не надо путать религию и радикальные экстремистские течения. Кроме того, лекторы разъясняют, что люди не должны вовлекаться в подобные организации, так как это грозит уголовным наказанием», — рассказал Закир Чотаев.