Депутаты БГК не могут определиться с кандидатом на пост спикера

Коалиция большинства Бишкекского городского кенеша пока не определилась с кандидатом на пост спикера. Об этом 24.kg сообщил ее лидер Таалайбек Сагынов.

По его словам, вчера, 11 сентября, состоялась встреча лидеров фракций, входящих в состав коалиции, но представители двух на нее не явились.

«Сегодня мы попробуем вновь собраться и обсудить кандидатов. Все сроки, которые ранее оговаривали с лидерами фракций, прошли, но объединения так до сих не определились с выбором», — отметил он.

Таалайбек Сагынов отметил, что если главы фракций и сегодня проигнорируют встречу, то он готов воспользоваться правом лидера и собрать всю коалицию.

«Переговорим напрямую со всеми коллегами, если будет кворум, постараемся прийти к какому-то решению. Если кворума не будет, то воспользуюсь правом фракции «Кыргызстан» по созыву внеочередной сессии БГК», — сообщил он.

Таалайбек Сагынов напомнил, что фракция «Кыргызстан» уже определилась с кандидатурой. Она предложила на пост спикера Кубанычбека Конгантиева.

«В законе указано, что правом выдвижения обладают коалиции фракций и фракции. Не надо бояться альтернативы, даже если от коалиции будет выдвинуто несколько претендентов, каждый должен будет представить свою программу», — отметил он.

Напомним, главу Бишкекского горкенеша Алмаза Кененбаева 17 августа 2018 года назначили первым заместителем руководителя аппарата президента. Временно исполняет обязанности спикера его заместитель депутат Эмил Сыдыков.