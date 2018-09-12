Депутаты БГК не могут определиться с кандидатом на пост спикера

Коалиция большинства Бишкекского городского кенеша пока не определилась с кандидатом на пост спикера. Об этом 24.kg сообщил ее лидер Таалайбек Сагынов.
По его словам, вчера, 11 сентября, состоялась встреча лидеров фракций, входящих в состав коалиции, но представители двух на нее не явились.
«Сегодня мы попробуем вновь собраться и обсудить кандидатов. Все сроки, которые ранее оговаривали с лидерами фракций, прошли, но объединения так до сих не определились с выбором», — отметил он.
Таалайбек Сагынов отметил, что если главы фракций и сегодня проигнорируют встречу, то он готов воспользоваться правом лидера и собрать всю коалицию.
«Переговорим напрямую со всеми коллегами, если будет кворум, постараемся прийти к какому-то решению. Если кворума не будет, то воспользуюсь правом фракции «Кыргызстан» по созыву внеочередной сессии БГК», — сообщил он.
Таалайбек Сагынов напомнил, что фракция «Кыргызстан» уже определилась с кандидатурой. Она предложила на пост спикера Кубанычбека Конгантиева.
«В законе указано, что правом выдвижения обладают коалиции фракций и фракции. Не надо бояться альтернативы, даже если от коалиции будет выдвинуто несколько претендентов, каждый должен будет представить свою программу», — отметил он.
Напомним, главу Бишкекского горкенеша Алмаза Кененбаева 17 августа 2018 года назначили первым заместителем руководителя аппарата президента. Временно исполняет обязанности спикера его заместитель депутат Эмил Сыдыков.
В состав Бишкекского горкенеша входят 45 депутатов из пяти фракций. Для того чтобы победить на выборах, необходимо набрать не менее 23 голосов депутатов из 45.
В состав Бишкекского горкенеша входят 45 депутатов из пяти фракций. Для того чтобы победить на выборах, необходимо набрать не менее 23 голосов депутатов из 45.