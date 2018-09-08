15:49
USD 69.35
EUR 80.74
RUB 1.00
Общество

В Кыргызстане мечетей больше, чем общеобразовательных школ

В Кыргызстане мечетей больше, чем общеобразовательных школ. Глава Государственной комиссии по делам религий Зайырбек Эргешов назвал количество мечетей, действующих в стране. Их, по его данным, 2 тысячи 647.

Читайте по теме
55 учеников в классе. Школьную образовательную систему Кыргызстана ждет крах

По информации Булан института, в Кыргызстане на сегодня функционируют 2 тысячи 600 школ. Ученических мест катастрофически не хватает. Сейчас по республике насчитывается 1 миллион 175 тысяч 780 детей школьного возраста, а вместимость школ составляет всего 600 тысяч мест.

Как отмечают в Госкомиссии по делам религий, в Кыргызстане без официальной регистрации действует около 400 мечетей. Многие из них не отвечают правилам технической безопасности. С 2017 года регистрацию прошли 200 мечетей. 

Чиновники согласны, что пора переходить от количества мечетей к качеству.

По данным Госкомиссии по делам религий, в Кыргызстане на сегодня насчитывается 2 тысячи 647 мечетей, 107 медресе и около 2 тысяч 800 имамов.

Как отмечают в Булан институте, 60 процентов школ на территории республики построены до 1980 года. По стране официально 192 школы объявлены аварийными.
Ссылка:
просмотров: 359
Версия для печати
Материалы по теме
Новая мечеть в Бишкеке убавит звук азана после устранения технических неполадок
В День знаний в Кыргызстане открыты 27 новых школ
Накануне учебного года. Что не хватает школам, рассказали чиновники Бишкека
В Казахстане все мечети, находящиеся в радиусе 300 метров от школ, будут снесены
В Кыргызстане разрешат детям с родителями посещать религиозные организации
Не хватает математиков. В Министерстве образования и науки обеспокоены
Религиозным организациям в Кыргызстане запретят агитировать за политпартии
В Кыргызстане вновь хотят лицензировать религиозные учебные заведения
Ближе к богу. В Бишкеке верующий совершил намаз на стреле башенного крана
Религиозные объединения Китая обязали изучить Конституцию
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Всемирные игры кочевников. Кто из&nbsp;высоких гостей посетит Кыргызстан Всемирные игры кочевников. Кто из высоких гостей посетит Кыргызстан
Наши в&nbsp;Японии. Как Осака отучил нарынского парня от&nbsp;&laquo;кыргызской пунктуальности&raquo; Наши в Японии. Как Осака отучил нарынского парня от «кыргызской пунктуальности»
О&nbsp;политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Аида Салянова О политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Аида Салянова
Бизнес
Как уволиться из&nbsp;милиции и&nbsp;разбогатеть. Секреты успешных клиентов &laquo;Бакай Банка&raquo; Как уволиться из милиции и разбогатеть. Секреты успешных клиентов «Бакай Банка»
Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в&nbsp;прямом эфире вместе с&nbsp;O!TV Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в прямом эфире вместе с O!TV
Проголосуй за&nbsp;победителя конкурса &laquo;ТВОЙ ХАЙП&raquo; от&nbsp;MegaCom Проголосуй за победителя конкурса «ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom
Бесплатный Wi-Fi от&nbsp;MegaCom доступен всем Бесплатный Wi-Fi от MegaCom доступен всем