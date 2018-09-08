В Кыргызстане мечетей больше, чем общеобразовательных школ. Глава Государственной комиссии по делам религий Зайырбек Эргешов назвал количество мечетей, действующих в стране. Их, по его данным, 2 тысячи 647.

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По информации Булан института, в Кыргызстане на сегодня функционируют 2 тысячи 600 школ. Ученических мест катастрофически не хватает. Сейчас по республике насчитывается 1 миллион 175 тысяч 780 детей школьного возраста, а вместимость школ составляет всего 600 тысяч мест.

Как отмечают в Госкомиссии по делам религий, в Кыргызстане без официальной регистрации действует около 400 мечетей. Многие из них не отвечают правилам технической безопасности. С 2017 года регистрацию прошли 200 мечетей.