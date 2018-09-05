55 учеников в классе. Школьную образовательную систему Кыргызстана ждет крах

Булан институт направил президенту страны открытое обращение. Эксперты бьют тревогу и предрекают школьному образованию Кыргызстана крах.

Булан институт, напомним, проводит глубокие анализы проблем, накопившихся в образовательной системе страны, на основе которых публикует свои доклады. Особым предметом исследования становятся острые вопросы, возникающие в школах сельской местности.

Сооронбаю Жээнбекову напоминают, что в настоящее время в срочном порядке необходимо решать проблемы в школах, в противном случае в течение 10-15 лет школьная образовательная система может потерпеть крах.

«Нет сомнений в том, что если подрастающее поколение не получит образование на должном уровне, то это отрицательно отразится на его будущем. Разумеется, государство должно в полном объеме обеспечить детей правом на качественное обучение, как это предусмотрено Конституцией и соответствующими законами. В связи с вышеизложенным, как главе государства, как гаранту Конституции, просим взять под личный контроль срочное решение нижеследующих вопросов, приняв систему школьного образования стратегическим направлением развития нашего государства», — отмечают в Булан институте.

О безопасности школьных зданий и строительстве новых школ

В настоящее время на территории республики наблюдается нехватка мест для учащихся школ. С 2005 года рост населения составил один миллион, а доля детей до 15 лет составляет 39 процентов населения. Сейчас по республике насчитывается 1 миллион 175 тысяч 780 детей школьного возраста, а вместимость школ составляет всего 600 тысяч мест.

Это говорит о том, что государство немедленно должно взять в свои руки инициативу о построении новых школ. По нашим расчетам необходимо построить дополнительно еще 200 новых школ. Ярким примером такой потребности служат случаи, когда в отдельных школах дети учатся в трех, а порой и четырех сменах, а в одном классе количество детей достигает от 40 до 55 учащихся. В этих условиях учитель не может в полной мере довести до учащихся обучающую программу, что отрицательно влияет на качество образования в школах.

60 процентов школ на территории республики построены до 1980 года. По стране официально 192 школы объявлены аварийными.

На самом деле их число гораздо больше, поскольку Министерство чрезвычайных ситуаций не дает заключение об аварийности многих школ.

Более половины всех 2 тысяч 260 школ по республике нуждаются в реконструкции или капитальном ремонте. Государство в срочном порядке должно изыскать дополнительные финансовые средства, в том числе рассмотреть возможность использования специальных банковских счетов, где содержатся средства, возвращенные в ходе борьбы с коррупцией. Кроме этого считаем со стороны государства возможным предложить партнерство богатым гражданам и предпринимателям, привлекая их к строительству школ путем предоставления налоговых облегчений.

За последние десять лет было построено свыше трехсот школ. Но из-за несправедливого проведения тендеров были закуплены некачественные строительные материалы, что привело к тому, что еще до 1 сентября, пока дети не успели переступить пороги школ, полы стали загнивать, а потолки рушиться. Необходимо вновь проверить коррупционные явления в школах, провести расследования и наказать виновных, в противном случае коррупция в этой области будет продолжаться.

О социальном положении школьных учителей

Хотя с 2011 года дважды официально было заявлено о повышении заработной платы учителей, механизм расчета педагогических часов не оправдал себя.

На основании распоряжения министра образования и науки от января 2018 года, с сентября текущего года свыше трех тысяч школьных учителей были освобождены от работы. В этой тупиковой ситуации напрямую виноваты министерство и правительство. Специалисты Булан института

Для доведения заработной платы учителей до должного уровня необходимо пересмотреть механизм исчислений зарплаты педагогических работников, введенный в 2011 году.Необходимо вернуть систему Единой тарификационной сети, и государство должно обеспечить получение учителями заработной платы более 20 тысяч сомов.При введении механизма расчета педагогических часов не был утвержден минимальный порог часов. Лишь теперь министр пытается урегулировать ситуацию, освобождая от работы учителей, загруженных минимальными часами. Вместо того чтобы на основании проведенных аттестаций сохранить профессиональных и опытных учителей, повсеместно хаотично освобождают от работы учителей, что порождает в настоящее недовольства среди учителей и приведет к напряженности в обществе.

Обществу давно известно, как учителей используют в своих интересах действующие власти во время выборов, хотя учителя с низким социальным положением и без того относятся к бедному слою населения вследствие маленькой зарплаты.

В предвыборное время учителя превращаются в «солдат» местной власти, которые совершают придворный обход, собирая различные сведения и агитируя голосовать, иначе они подвергаются угрозам и шантажу.

Также становится традиционным то, как акимы и айыл окмоту заставляют учителей подметать улицы и собирать мусор. Например, 23 августа в селе Корумду Иссык-Кульской области учителей собрали на срочное собрание. Местная власть заставляла их подметать улицы и убирать мусор вдоль большой трассы. Это лишь один пример.

Уважаемый президент, надобно прекратить просветителей использовать на выборах, заставлять заниматься несвойственным их профессии тяжелым физическим трудом и уборкой улиц.

Губернаторы и акимы навешивают ярлыки «плохого директора» и по-всякому давят на них, когда они отказываются выводить учителей на черную работу.

Если государство не будет давать учителям достойную зарплату, не будет ценить их и уважать, то государство не будет развиваться. Досадно наблюдать за государством, где учителя не могут отдохнуть даже один раз в год, вместо этого они привлекаются к уборке улиц.

Сейчас каждый седьмой учитель в республике — это учитель, находящийся на пенсии. Но эти учителя, несмотря на низкий уровень пенсии, на старость и плохое состояние здоровья, вынуждены работать в школах. Для обеспечения достойной послепенсионной жизни учителям государство должно незамедлительно поднять размер пенсии.

С полным текстом обращения Булан института к главе государства можно ознакомиться тут.