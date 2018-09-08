Девять лет спустя. В Китае блудный сын объявился после просьбы умирающей матери

В Китае прекративший девять лет назад общаться с семьей мужчина связался с умирающей матерью. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Несколько недель назад китаянка Лю Синьи написала публичное письмо, в котором попросила вернуться пропавшего 32-летнего сына Яна Жэньжуна. Как отмечает издание, у женщины терминальная стадия рака матки, но она отказывалась продолжать химиотерапию, так как не видела смысла бороться за жизнь без своего ребенка рядом.

Мужчина увидел послание и связался с матерью по телефону. Ян пообещал ей приехать и сейчас находится на пути в шанхайскую больницу. После его звонка Лю продолжила лечение.

«Я постоянно хотел вернуться домой, но бедность не позволяла мне сделать это», — признался Ян.

В марте 2009 года Ян отправил сообщение, в котором говорилось, что он живет в Пекине и у него все хорошо. Родители безуспешно искали его в течение нескольких лет.