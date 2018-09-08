10:42
USD 69.35
EUR 80.74
RUB 1.00
Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (153)

ВИК-2018. В уборке мусора в Кырчыне задействовали более 500 человек

Более 500 человек проводят уборку в урочище Кырчын Иссык-Кульской области, где был развернут юрточный этногородок III Всемирных игр кочевников. Об этом сообщили в секретариате ВИК.

Читайте по теме
ВИК-2018. Игры закончились. Продается юрта
По словам заместителя министра культуры, информации и туризма Азамата Жаманкулова, порядок наводят волонтеры, представители местного акимиата, муниципального предприятия «Тазалык» и других госорганов.

«Соблюдение чистоты и наведение порядка в урочище – приоритет, который мы ставим перед собой. Поэтому сразу после окончания всех культурных мероприятий в этногородке мы проводим генеральную уборку. Все твердые бытовые отходы соберем и вывезем из Кырчына», — отметил он. 

Напомним, культурные, спортивные и этнографические программы в Кырчыне проходили с 3 по 6 сентября.

Фото Секретариата ВИК

Ссылка:
просмотров: 267
Версия для печати
Материалы по теме
ВИК-2018. Более пяти тысяч открыток и писем отправлены гостями Игр
ВИК-2018. Игры закончились. Продается юрта
ВИК-2018. Что можно купить на память на ярмарке в Кырчыне
Британское посольство из-за ограбления атташе ноту протеста не присылало
ВИК-2018. Этногородок в ущелье Кырчын завершает работу
ВИК-2018. Из жизни заморских кочевников
ВИК-2018. Гости благодарны волонтерам, убирающим мусор
Понравилось. Глава Турции с супругой написали в Twitter о поездке в Кыргызстан
ВИК-2018. Кто быстрее соберет юрту, станет известно на состязаниях в Кырчыне
ВИК-2018. Семью британского военного атташе ограбили в этногородке «Кырчын»
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Всемирные игры кочевников. Кто из&nbsp;высоких гостей посетит Кыргызстан Всемирные игры кочевников. Кто из высоких гостей посетит Кыргызстан
Наши в&nbsp;Японии. Как Осака отучил нарынского парня от&nbsp;&laquo;кыргызской пунктуальности&raquo; Наши в Японии. Как Осака отучил нарынского парня от «кыргызской пунктуальности»
О&nbsp;политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Аида Салянова О политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Аида Салянова
Бизнес
Как уволиться из&nbsp;милиции и&nbsp;разбогатеть. Секреты успешных клиентов &laquo;Бакай Банка&raquo; Как уволиться из милиции и разбогатеть. Секреты успешных клиентов «Бакай Банка»
Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в&nbsp;прямом эфире вместе с&nbsp;O!TV Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в прямом эфире вместе с O!TV
Проголосуй за&nbsp;победителя конкурса &laquo;ТВОЙ ХАЙП&raquo; от&nbsp;MegaCom Проголосуй за победителя конкурса «ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom
Бесплатный Wi-Fi от&nbsp;MegaCom доступен всем Бесплатный Wi-Fi от MegaCom доступен всем