ВИК-2018. В уборке мусора в Кырчыне задействовали более 500 человек

Более 500 человек проводят уборку в урочище Кырчын Иссык-Кульской области, где был развернут юрточный этногородок III Всемирных игр кочевников. Об этом сообщили в секретариате ВИК.
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«Соблюдение чистоты и наведение порядка в урочище – приоритет, который мы ставим перед собой. Поэтому сразу после окончания всех культурных мероприятий в этногородке мы проводим генеральную уборку. Все твердые бытовые отходы соберем и вывезем из Кырчына», — отметил он.
Напомним, культурные, спортивные и этнографические программы в Кырчыне проходили с 3 по 6 сентября.