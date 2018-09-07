ВИК-2018. Игры закончились. Продается юрта

Программа на джайлоо Кырчын закончилась. Участники уже начали разбирать и грузить юрты и прочую утварь. Многим предстоит долгая дорога домой, ведь участие в этногородке приняли представители всех районов страны.

Еще до начала Всемирных игр госорганы стали размещать объявления об аренде юрт с полным убранством. На эти цели в среднем закладывалось около 200 тысяч сомов.

Всего было установлено более тысячи юрт.

В день закрытия этногородка на стене одной из них появилась табличка о продаже юрты. Хозяина на месте не оказалось, и выяснить причину продажи не удалось.

Мнения посетителей этногородка об организации Всемирных игр кочевников разделились. Одни восхищались мероприятием, его масштабом, насыщенной программой. Положительные отзывы о ВИК оставили в социальных сетях иностранные гости, в том числе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга. Другие отмечали недостатки, которых организаторам избежать не удалось.

Узкие места

Притчей во языцех в социальных сетях стали туалеты. Их стоимость — 2,3 миллиона сомов — обсуждали задолго до начала Игр, а потом гости и участники ВИК возмущались антисанитарией и очередями в день открытия. Санузлов, особенно в центре этногородка, не хватало, хотя их было намного больше, чем в прошлый раз. В отдаленные объекты посетители идти не хотели. И это понятно: городок расположился на огромной территории, и пешком приходилось ходить очень много.

Отмечали пользователи и еще один минус: за вход взимали 10 сомов. Скорее всего, сделано это было не совсем законно. Констатируем, что нам ни разу не пришлось заплатить за посещение уборной. Но организаторы с замечаниями согласились, отметив, что были недоработки.

Большой кыргызский той

«Большой кыргызский той с огромным количеством конкурсов» — так охарактеризовал ВИК один из посетителей. Мероприятий на самом деле было много. Это и показательные выступления: джигитовка, соревнования по установке юрты, конкурс «Всемирная кухня» и многие другие достаточно интересные и зрелищные мероприятия. Но далеко не все могли насладиться ими из-за отсутствия информации, программы и карты этногородка. Указатели были, но их явно не хватало.

Программу приходилось искать в интернете, а потом уходило немало времени, чтобы сориентироваться на местности. Некоторым требовалось пояснение, как для театрального действия, которое зрители находят в программке.

Почти все события сопровождались пояснением только на государственном языке. Плутали туристы и в поисках стоянки автобусов, на которых можно было доехать до Чолпон-Аты.Многим не хватило отдельной программы для детей. Основным развлечением для них были лишь традиционные качели, установленные в каждом ордо. И хотя в этногородке при поддержке ЮСАИД проводились «Детские игры», о них мало кто знал.

Без балагана не обошлось

Появились на территории доморощенные аттракционы, в которых надо было, например, накинуть круг на бутылку шампанского или попасть дротиком в шарик и получить денежный приз. Некоторые конкурсы так вообще вызывали сомнения в законности и разумности: съесть за одну минуту печенье, за что вручат награду — 1 тысячу сомов. Но присутствующие на джайлоо сотрудники правоохранительных органов на таких «предпринимателей» внимания не обращали.

Верблюды, лошади, ловчие птицы — с кем только ни предлагали сфотографироваться на память. Иногда достаточно агрессивно. Некоторые фотографы установили декорации, на фоне которых многие старались запечатлеть себя. Столь масштабному государственному мероприятию такой балаган, однозначно, баллов не добавляет.

Эстафету проведения Игр Кыргызстан передает Турецкой Республике, но вполне возможно, что через некоторое время они вновь вернутся к нам. Может, тогда организаторам удастся избежать ошибок, допущенных в 2018 году.