Как в Китае решили улучшить зрение у детей

В Китае решили принять меры, чтобы оградить детей от чрезмерного увлечения видеоиграми. Официальной причиной называется борьба с ухудшением зрения у несовершеннолетних, пишет The Telegraph.

План опубликовало Министерство образования Китая, его также подписали семь других ведомств. В нем говорится, что власти намерены внедрять новые средства контроля за количеством игр, в которые можно играть онлайн, и ограничивать выпуск новых. Кроме того, планируется изучить систему возрастных ограничений и принять меры для сокращения игрового времени для детей.

Как сообщается, в начале недели председатель КНР Си Цзиньпин призвал уделять больше внимания здоровью глаз и зрению.

Официальные исследования говорят о постоянном увеличении числа близоруких граждан, в том числе детей.

В то же время в этом винят не только игры, но и школьную систему.

Однако на самом деле в стране практически в открытую ведется кампания по борьбе с видеоиграми, отмечает газета. Так, ведущего китайского разработчика игр Tencent вынудили почти сразу после релиза убрать из продажи игру Monster Hunter: World. Кроме того, с мая не обновляется официальный список разрешенных изданий. По некоторым данным, это связано с желанием Си Цзиньпина «очистить» СМИ и сферу развлечений от контента, который считают сомнительным.