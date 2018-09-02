Наши в Японии. Как Осака отучил нарынского парня от «кыргызской пунктуальности»

Фото Фото из личного архива Мирбека Тентиева. В городе Осака

В Японии Мирбека Тентиева мало кто принимает за иностранца. У него безупречный японский язык. Кроме того, еще в Бишкеке он работал с японцами и познакомился с их менталитетом и культурой. Это помогло ему быстро освоиться в чужой стране.

Но он признает, что Япония до сих пор не устает удивлять его. О своей жизни в Японии Мирбек Тентиев рассказал 24.kg.

— Как вы оказались в Японии?

— В Кыргызстане окончил восточный факультет, изучал японский язык, затем работал переводчиком в местной компании и офисе JIСA в Бишкеке.

В Японию впервые попал студентом по программе изучения языка и культуры в 2005-м. Год учился в Киотском технологическом университете. Мирбек Тентиев

Фото Фото из личного архива Мирбека Тентиева. С японскими детьми

В 2012 году мой друг, который жил в Японии, пригласил меня туда. Как раз в то время я остался без работы. В японской компании рассмотрели мои документы (резюме, диплом, сертификаты) и приняли меня. Так шесть лет я и работаю в Осако. Мы экспортируем масло и фильтры для автомобилей. Сотрудничаем с клиентами со всего мира, включая страны СНГ. Нашу продукцию можно увидеть и в Кыргызстане.

— Сколько наших соотечественников среди ваших коллег? Жесткие у японской компании требования к иностранцам?

— Здесь работают в основном местные. Иностранцев только трое, все кыргызы. До нас, оказывается, были граждане из России и Узбекистана, но японцы хвалят нас за трудолюбие, ведь мы продержались дольше всех!

В компании не делят на своих и чужих: требование только к обязанностям. Знаю, что в некоторых странах на предприятиях иностранцам запрещают общаться на родном языке. В Японии за шесть лет никто нас не упрекнул в том, что мы между собой общаемся на кыргызском.

Оплата труда и распорядок зависят от контракта и стажа. Например, я работаю шесть дней в неделю. Когда сильная загруженность, приходится и в выходные трудиться. Кстати, в Японии трудовой отпуск очень короткий — десять дней в году.

Многие сразу не признают в нас иностранцев. Коллеги говорят, что у нас отличный японский. Мирбек Тентиев

Бывает, на улице местные спрашивают адрес и не подозревают, что я не японец.

— Ну японцы тоже быстро осваивают не только язык, но и нашу культуру. Кстати, после возвращения на родину они забывают кыргызский?

— Японские волонтеры, работавшие в Кыргызстане, раз в год собираются и приглашают кыргызов. Один из них приобрел юрту, и на этой встрече возводят боз уй. Конечно, некоторые постепенно забывают наш язык, но есть и те, кто до сих пор играет на комузе и свободно общается с нами на кыргызском.

Фото Фото из личного архива Мирбека Тентиева. Кыргызы в Японии

— К чему не привыкнуть кыргызу, живущему в Японии?

— Со временем ко всему привыкаешь. Но я бесконечно удивляюсь порядку. Мое утро каждый день начинается одинаково. Мы с детьми по дороге к детскому саду встречаем одних и тех же людей, которые идут к остановке и переходят дорогу, проезжает одна и та же машина, на следующем перекрестке каждый день передо мной останавливается школьный автобус... В общем, все расписано по минутам и неизменно.

Порядок, чистота, пунктуальность — для нас просто слова, а для японцев норма жизни. Мирбек Тентиев

За шесть лет и я стал относиться ко времени щепетильнее. Например, японцы заранее все четко планируют, у них не бывает спонтанных решений. Мы с семьей недавно съездили на два дня на озеро. Если японец узнает, что решение приняли за день до отъезда, он этого не поймет. Такие поездки планируются, бывает, и за год.

— Вы живете в Японии с семьей. С какими трудностями сталкиваются семейные мигранты?

— Здесь не хватает детских садов. На одно место претендуют 10-20 детей. Если отдать ребенка в раннем возрасте, то можно проскочить без очереди, так как японцы в садик отдают детей только в два года. Детские сады платные, но оплата зависит от дохода родителей.

А школы бесплатные. Моя дочка учиться в первом классе. У школьников нет больших каникул, как у нас. В году три коротких перерыва. С первых классов интенсивное обучение. Даже на каникулы дают домашние задания.

В Японии на детей солидные расходы. Это одна из причин, почему у японцев мало детей. Есть, конечно, государственная поддержка. Например, мы получаем пособие. До трех лет — $150, от трех — $100. По местным меркам этого мало. На государственное пособие документы может подать любой желающий. Например, мы, иностранцы, тоже получаем пособие, так как платим все налоги.

— А вы планируете получить японское гражданство или вернетесь в родину?

— Чтобы получить гражданство, надо прожить в Японии не менее пяти лет и за это время не допустить правонарушений. Еще необходимо собрать кучу документов, справки даже о родственниках в Кыргызстане. Несколько моих знакомых кыргызстанцев уже получили японское гражданство. Нам пока достаточно вида на жительство. Наша дочка очень хочет вернуться на родину и жить вместе с бабушкой и дедушкой.