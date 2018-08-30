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Общество

Срок уплаты налога на транспорт, жилье и землю продлили до 4 сентября

В связи с тем что последние дни уплаты налога на транспорт, жилые дома и квартиры, а также земельного налога выпадают на выходные дни, срок продлили до 4 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ГНС КР.

Налоговые органы до 4 сентября, включая праздничные и выходные дни, будут обслуживать граждан с 9.00 до 22.00.

Налоги можно оплатить в кассах отдельных банковских учреждений, через платежные терминалы, мобильный и интернет-банкинг.

За несвоевременную уплату налога предусмотрен административный штраф в 2 тысячи сомов. Кроме этого, за каждый день просрочки начисляется пеня. После указанных сроков организуют рейды по выявлению неплательщиков налога на транспорт и подворный обход домов и квартир, недвижимого имущества.
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