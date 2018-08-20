Бани на пляже Иссык-Куля продолжают функционировать. Прокуратура выяснит где

Бани на побережье озера Иссык-Куль, вблизи Чолпон-Аты, продолжают функционировать. Об этом 24.kg сообщили читатели.

В свою очередь в прокуратуре Иссык-Кульского района 24.kg пообещали проверить поступившую информацию.

«На фото — баня на плаву. Ее функционирование незаконно. Мы выясним ее местонахождение и примем соответствующие меры», — пояснили в надзорном органе.

Ранее прокуратура сообщила, что все бани и парилки на пирсах Иссык-Куля демонтировали. По закону 500 метров от уреза воды озера Иссык-Куль в сторону побережья — зона санитарного режима. А первые 100 метров от воды — территория наиболее строгого санитарного режима. На ней запрещены не связанное с непосредственной эксплуатацией природных и лечебных средств постоянное и временное проживание граждан, строительство объектов, размещение складских помещений, проведение мелиоративных и других земельных работ.