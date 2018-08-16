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Общество

Департамент госзакупок изучит поставку импортного угля на ТЭЦ Бишкека

Департамент государственных закупок изучит поставку импортного угля на ТЭЦ Бишкека через посредническую компанию «Рассвет компани». Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Электрические станции».

Отмечается, что тендерная комиссия рекомендовала закупающей организации заключить договор на поставку импортного топлива с ОсОО «Рассвет компани». Эксперт Расул Умбеталиев выступил против этого, так как уголь у этого поставщика дороже, чем у другого участника тендера. Он не подписал итоговый документ.

Завтра, 17 августа, в Департаменте госзакупок состоится заседание по этому вопросу. Энергетики опасаются, что из-за недовольства одного члена комиссии будет сорван отопительный сезон.

По графику поставщик должен был еще в июле поставить 30 тысяч тонн угля, в августе — 50 тысяч тонн.
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