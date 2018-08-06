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Общество

В Кыргызстане думают, как сократить преступность среди подростков

Для сокращения преступлений среди подростков нужно детей уводить с улиц, создавая условия для их личностного развития. Об этом вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова сказала на заседании Межведомственного координационного совета по ювенальной юстиции при правительстве КР.

На заседании отмечено, что на преступность несовершеннолетних оказывают влияние как социально-экономическое положение в стране, так и нравственные факторы. Миграционные процессы в стране привели к тому, что дети остаются на попечении родственников, а те в силу преклонного возраста или занятости не всегда могут обеспечить надлежащий контроль.

Алтынай Омурбекова отметила, что количество преступлений среди несовершеннолетних увеличилось в два раза.

«Это говорит о том, что в работе по проведению профилактики есть недостатки. В республике недостаточно развита комплексная система социальной реабилитации и практика социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и в конфликте с законом. Нам необходимо проработать вопрос создания дневных центров по оказанию психологической помощи подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации и в конфликте с законом, а также выработать программу поддержки их семей. Детей надо уводить с улиц, создавая условия для занятия спортом, музыкой или танцами. Дети должны проводить досуг с пользой для себя и своего развития», — сказала она.

Как отмечают в правоохранительных органах, одним из важнейших факторов роста преступлений в отношении несовершеннолетних является развод родителей, деградация института семьи.

За 6 месяцев 2018 года подростками совершено 955 преступлений, из них 255 - школьниками. В аналогичный период прошлого года этот показатель по стране составлял 461. За этот период преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних выросли от 61-го до 70-ти. За шесть месяцев ими совершено 40 самоубийств.
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