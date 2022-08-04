В Кыргызстане снизилось количество изнасилований. Об этом сообщает пресс-служба Нацстаткома со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры.

По данным надзорного органа, в целом в стране наблюдается снижение преступлений.

Отмечается, что с январе по июнь 2022 года на территории республики зарегистрировано 23,3 тысячи преступлений, что на 0,7 процента меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Подавляющее число преступлений (более 63 процентов от общего их числа) совершено в Бишкеке и Чуйской области.

Статистика также говорит о снижении на 30 процентов тяжких и особо тяжких преступлений.

Подчеркивается, что основную часть нарушений (более 73 процентов) составили преступления против собственности. По сравнению с январем — июнем 2021 года их число в целом по республике возросло почти на 12 процентов, что в основном обусловлено увеличением числа краж в 1,4 раза, случаев разбоя — на 15 процентов и грабежа — на 5 процентов.

Наряду с этим зафиксировано снижение числа случаев вымогательства в 2,5 раза и мошенничества — почти на 24 процентов.

В Нацстаткоме отметили, что число преступлений против личности по республике по сравнению с январем — июнем прошлого года увеличилось в 1,4 раза.

«1,9 раза снизилось число случаев изнасилований и покушений на изнасилование, причинения тяжкого вреда здоровью — на 4,4 процента и убийств — на 2,1 процента», — говорится в сообщении.

Вместе с тем число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось почти на 23 процента. Наибольшая доля таких преступлений (около 62 процентов) связана с хранением наркотиков с целью их сбыта и около 32 процентов — с хранением наркотиков без цели их сбыта.

Наибольшее снижение числа преступлений, по данным Нацстаткома, отмечено в Иссык-Кульской (на 33,7 процентов), Таласской (на 24,1 процентов) и Ошской (на 18,4 процентов) областях.