Бывших чиновников задержали по факту злоупотребления должностным положением

Выявлен факт злоупотребления должностными лицами департамента банкротства Министерства экономики. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в рамках возбужденного уголовного дела задержаны бывшие должностные лица министерства и учредитель частной компании.

«Они в сговоре инициировали заключение мирового соглашения с финансово-кредитным фондом при министерстве, что позволило частной фирме выйти из процедуры банкротства и с разрешения фонда использовать земельный участок под долевое строительство жилого комплекса. Задолженность компании перед фондом — $11 миллионов 475 тысяч 590», — говорится в сообщении.

По сведениям ГКНБ, владелец фирмы вывел более 200 миллионов сомов от продажи жилых помещений в строящемся комплексе. При этом задолженность перед фондом не погашалась под предлогом затяжных последствий пандемии коронавируса.

Причастные к данному факту лица водворены в СИЗО ГКНБ.