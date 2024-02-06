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Бывших чиновников задержали по факту злоупотребления должностным положением

Выявлен факт злоупотребления должностными лицами департамента банкротства Министерства экономики. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в рамках возбужденного уголовного дела задержаны бывшие должностные лица министерства и учредитель частной компании.

«Они в сговоре инициировали заключение мирового соглашения с финансово-кредитным фондом при министерстве, что позволило частной фирме выйти из процедуры банкротства и с разрешения фонда использовать земельный участок под долевое строительство жилого комплекса. Задолженность компании перед фондом — $11 миллионов 475 тысяч 590», — говорится в сообщении.

По сведениям ГКНБ, владелец фирмы вывел более 200 миллионов сомов от продажи жилых помещений в строящемся комплексе. При этом задолженность перед фондом не погашалась под предлогом затяжных последствий пандемии коронавируса.

Причастные к данному факту лица водворены в СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286067/
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