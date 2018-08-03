Департамент ГСИН проверят после суицидов военнослужащих

Департамент ГСИН по охране и конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, проверит межведомственная комиссия — в ведомстве за последние два месяца произошло три суицида военнослужащих.

Двое военнослужащих погибли, один получил тяжелое ранение.

В связи с этим в секретариате Совета безопасности провели совещание, в котором участвовали руководители Государственной службы исполнения наказаний, Военной прокуратуры и других государственных органов.

На заседании отметили необходимость изучения причин, способствующих таким случаям, изменения набора призывников, контроля работы с личным составом учреждений уголовно-исправительной системы.

По итогам совещания решили создать межведомственную комиссию по проверке деятельности департамента.