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Общество

Департамент ГСИН проверят после суицидов военнослужащих

Департамент ГСИН по охране и конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, проверит межведомственная комиссия — в ведомстве за последние два месяца произошло три суицида военнослужащих.

Двое военнослужащих погибли, один получил тяжелое ранение.

В связи с этим в секретариате Совета безопасности провели совещание, в котором участвовали руководители Государственной службы исполнения наказаний, Военной прокуратуры и других государственных органов.

На заседании отметили необходимость изучения причин, способствующих таким случаям, изменения набора призывников, контроля работы с личным составом учреждений уголовно-исправительной системы.

По итогам совещания решили создать межведомственную комиссию по проверке деятельности департамента.
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