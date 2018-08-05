Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 5 августа без осадков. Воздух прогреется до + градуса. День уменьшился до 14 часов 22 минут.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;

до 15 августа отрезок улицы Чокморова от улицы Акиева до Бейшеналиевой.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Памятные даты

День железнодорожника Кыргызской Республики

Фото из Интернета

День железнодорожника, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье августа в ряде стран бывшего Советского Союза, ведет свою историю еще из XIX века.

Этот профессиональный праздник учрежден в России еще в 1896 году и был приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог. День железнодорожника в те годы, вплоть до 1917-го, праздновался 25 июня.

Традиционно к этому дню приурочено проведение различных торжественных и праздничных мероприятий для всех работников железнодорожного транспорта, когда особенно отмечаются их профессиональные заслуги и достижения отрасли.

Международный день светофора

Фото из Интернета. Памятником светофору в Лондоне

Международный день светофора отмечается 5 августа в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в Кливленде (США) появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал.

Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со временем устройства стали популярны в разных городах Америки и Европы.



Люди, которые меняли мир

Родился дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов

Фото из Интернета. Дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов

Родился 5 августа 1922 года в Пишпеке.

В январе 1943 года Бегельдинов прибыл на Калининский фронт, где ему доверили штурмовик Ил-2 в 800-м штурмовом авиационном полку 296-й дивизии.

В октябре 1944 года за отвагу и боевое мастерство, проявленные при освобождении Знаменка и Кировограда, а также сбитые четыре вражеских самолета старшему лейтенанту Бегельдинову присвоили звание Героя Советского Союза. К этому времени он уже совершил около 200 боевых вылетов.

Талгат Бегельдинов участвовал в битве за Берлин.

27 июня 1945 года ему вторично присвоили звание Героя Советского Союза.

Талгат Бегельдинов совершил 305 боевых вылетов. Он был участником Парада Победы на Красной площади в 1945-м и одним из первых бросил знамя поверженного вермахта к стенам Кремля.

Умер в 2014 году в Алматы.

Бронзовый бюст установлен в Бишкеке. В Актобе (Казахстан) имя дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова носит Военный институт Сил воздушной обороны.

Куда сходить

в «Асанбай центре» продолжается выставка Татьяны Бизюковой «Индийские дневники»;

«Индийские дневники»; кафе Chicken Star приглашает на вечер поэзии Марины Цветаевой;

Марины Цветаевой; арт-бар «Чемодан Зусмановича» — на мастер-класс по аргентинскому танго;

— на по аргентинскому танго; пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей — выбирайте в нашей «Афише».

Спорт

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.