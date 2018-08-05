Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 5 августа без осадков. Воздух прогреется до + градуса. День уменьшился до 14 часов 22 минут.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;
- до 15 августа отрезок улицы Чокморова от улицы Акиева до Бейшеналиевой.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.
Памятные даты
День железнодорожника Кыргызской Республики
День железнодорожника, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье августа в ряде стран бывшего Советского Союза, ведет свою историю еще из XIX века.
Этот профессиональный праздник учрежден в России еще в 1896 году и был приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог. День железнодорожника в те годы, вплоть до 1917-го, праздновался 25 июня.
Традиционно к этому дню приурочено проведение различных торжественных и праздничных мероприятий для всех работников железнодорожного транспорта, когда особенно отмечаются их профессиональные заслуги и достижения отрасли.
Международный день светофора
Международный день светофора отмечается 5 августа в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в Кливленде (США) появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал.
Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со временем устройства стали популярны в разных городах Америки и Европы.
Люди, которые меняли мир
Родился дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов
Родился 5 августа 1922 года в Пишпеке.
В январе 1943 года Бегельдинов прибыл на Калининский фронт, где ему доверили штурмовик Ил-2 в 800-м штурмовом авиационном полку 296-й дивизии.
В октябре 1944 года за отвагу и боевое мастерство, проявленные при освобождении Знаменка и Кировограда, а также сбитые четыре вражеских самолета старшему лейтенанту Бегельдинову присвоили звание Героя Советского Союза. К этому времени он уже совершил около 200 боевых вылетов.
Талгат Бегельдинов участвовал в битве за Берлин.
27 июня 1945 года ему вторично присвоили звание Героя Советского Союза.
Талгат Бегельдинов совершил 305 боевых вылетов. Он был участником Парада Победы на Красной площади в 1945-м и одним из первых бросил знамя поверженного вермахта к стенам Кремля.
Умер в 2014 году в Алматы.
Бронзовый бюст установлен в Бишкеке. В Актобе (Казахстан) имя дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова носит Военный институт Сил воздушной обороны.
Куда сходитьКультура
- в «Асанбай центре» продолжается выставка Татьяны Бизюковой «Индийские дневники»;
- кафе Chicken Star приглашает на вечер поэзии Марины Цветаевой;
- арт-бар «Чемодан Зусмановича» — на мастер-класс по аргентинскому танго;
- пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей — выбирайте в нашей «Афише».
Спорт
Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.