Смета расходов для ТЭЦ Бишкека. Энергетики отказываются давать комментарии

Энергохолдинг отказался комментировать ИА «24.kg», почему ОАО «Электрические станции» наняли подрядчика для составления сметы расходов по модернизации ТЭЦ Бишкека после проведения работ.

«Электрические станции» без тендера, методом прямого договора определили, что Кыргызский государственный научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Энергопроект» за 11,7 миллиона сомов составит смету расходов по проекту «Модернизация ТЭЦ Бишкека».

В энергохолдинге рассказали, что специалисты готовы комментировать любые тендеры, но не касающиеся модернизации столичной теплоцентрали, «в свете последних событий».

Сметный расчет произведут на момент заключения контрактного соглашения от 16 июля 2013 года на реализацию проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека».

Напомним, Счетная палата выявила, что при модернизации теплоцентрали не составлены конкретные сметы расходов. Работы проводила китайская компания ТВЕА, кредит в $386 миллионов предоставил Эксимбанк Китая.