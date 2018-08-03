Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 3 августа гроза возможна ночью, днем без осадков. Воздух прогреется до +30 градусов. День уменьшился до 14 часов 26 минут.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;

до 15 августа отрезок улицы Чокморова от улицы Акиева до Бейшеналиевой.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-14.00 — переулок Коллективный;

13.00-17.00 — улица Ибраимова, 37, 42, 64;

9.00-18.00 — рынок «Орто-Сай», жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Сеченова, Ак-Шоокум, Кырк-Чоро);

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 1-4;

9.00-17.00 — улицы Гагарина, Осмонова, Айни, Толстого, Логвиненко, Московская, Токтогула, Акиева, Сагымбая манасчы, Абдрахманова, 146, Тоголока Молдо, переулки Джольский, Тернопольский, тупики Сибирский, Мазырский.

в жилом районе, ограниченном улицами Токтогула, Калыка Акиева, рекой Ала-Арчой и проспектом Жибек Жолу.

Памятные даты

День памяти жертв национального восстания кыргызского народа 1916 года

Фото из Интернета

18 апреля 2008 года правительство страны приняло решение ежегодно в каждую первую пятницу августа проводить День памяти жертв великого национального восстания кыргызского народа 1916 года.

Восстание началось 4 июля 1916 года в Ходженте. Главным очагом на севере Кыргызстана стал аймак Жети-Суу. Жесткое подавление со стороны русских войск и казачества вызвало бегство кыргызов в Китай через снежные, ледяные перевалы.

По данным историков, около 200 тысяч человек погибли во время Великого Уркуна.

Международный день пива

Фото из Интернета

Впервые этот праздник прошел в 2007 году в Санта-Крузе (штат Калифорния, США) и несколько лет имел фиксированную дату — 5 августа. Но по мере распространения географии праздника изменилась и его дата — с 2012 года он отмечается в первую пятницу августа. Именно к этому времени он из местечкового фестиваля превратился в событие международного масштаба — в 2012-м он отмечался уже в 207 городах 50 стран на пяти континентах.

Согласно археологическим находкам, пиво в Древнем Египте уже точно варили в III веке до н.э., то есть оно может вести свою историю и с более древних времен.

Люди, которые меняли мир

Умер писатель Шатман Садыбакасов

В 1932 году в селе Дыйкан Джумгальского района родился кыргызский писатель, драматург, поэт, журналист Шатман Садыбакасов.

В 1958 году вышел первый сборник его рассказов «Пейил» («Душа»). Автор более десяти сборников прозаических произведений, одного поэтического сборника, ряда произведений на русском языке. Автор многих книг для детей.

С 1975 года и до конца жизни — главный редактор журнала «Ала-Тоо». Пьеса Садыбакасова «Сивый скакун» стала классикой драматургии республики.

Умер 3 августа 1983 года.

У кого намечается той

Нурлан Кирешеев

Родился 3 августа 1971 года в Чуйской области. Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил КР.

Данияр Эркимбаев

Родился 3 августа 1973 года во Фрунзе. Заведующий отделом правовой экспертизы аппарата правительства КР.

Дастан Догоев Родился 3 августа 1986 года в городе Караколе Иссык-Кульской области. Советник президента на общественных началах.

Куда сходить

в «Асанбай центре» продолжается выставка Татьяны Бизюковой «Индийские дневники»;

«Индийские дневники»; ресторан «Барашек» приглашает познакомиться с коллекцией «И дольше века» . Подробнее

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