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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (31)

Верховный суд оставил Кубанычбека Кулматова под стражей

Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда рассмотрела меру пресечения экс-мэру Бишкека Кубанычбеку Кулматову.

В ходе судебного заседания адвокат бывшего градоначальника Сергей Слесарев заявил, что ему можно применить меру пресечения в виде домашнего ареста, залога. По словам юриста, это адекватная санкция для человека, который много сделал для страны.

«В официальном ответе посла России в Кыргызстане указывается, что у Кубанычбека Кулматова нет гражданства РФ. Значит, рапорт АКС ложный. Следствие утверждает, что с этим паспортом он может скрыться. Прошу отменить постановление райсуда и определение горсуда о продлении меры пресечения Кубанычбеку Кулматову», — сказал Сергей Слесарев.

Выйдя из совещательной комнаты, судьи вынесли постановление, согласно которому Кубанычбек Кулматов останется под стражей до конца срока следствия.

Экс-мэра арестовали и водворили в СИЗО ГКНБ 5 июня по обвинению в коррупции. По версии следствия, в 2014-м он, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал грантовые средства в $2 миллиона, предоставленные ТВЕА в рамках модернизации ТЭЦ для строительства двух школ. Кубанычбек Кулматов якобы перенаправил средства из ведения правительства в ведение мэрии Бишкека под предлогом необходимости строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». 14 июня в отношении бывшего градоначальника возбуждено еще одно уголовное дело по статьям «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» и «Незаконное пересечение государственной границы» УК КР.
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