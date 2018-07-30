Обогатиться не удастся. В Кыргызстане ужесточат сдачу декларации о доходах

Министерство экономики вынесло на общественное обсуждение законопроект, направленный на создание правовых норм, позволяющих установить состав преступления при незаконном обогащении чиновников и их родственников.

Государственные и муниципальные служащие, чтобы скрыть факты незаконного обогащения и уйти от налогов, записывают свои дома, машины, бизнес на близких и дальних родственников, а иногда на подставное лицо. Информация в декларациях не совпадает с фактическими данными.

«Если мы начнем открыто публиковать сведения о доходах и имуществе отдельных государственных и муниципальных служащих, а правоохранительные органы будут участвовать в проверке доходов, расходов и имущества декларантов, это поднимет эффективность системы декларирования имущества, доходов и расходов. В целях усиления борьбы с коррупцией в СМИ будет публиковаться информация о чиновниках и их родственниках, не предоставляющих декларацию или указывающих в декларации не полную информацию о доходах, расходах», — говорится в справке-обосновании.