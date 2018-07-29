Отпор автохамам. Как бороться с нарушителями ПДД своими силами

Количество автомобилей в Бишкеке давно превысило разумные пределы. Отсюда загазованность, пробки на дорогах и десятки тысяч нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Последняя проблема наиболее острая, поскольку ведет к человеческим жертвам.

До развитых городов с автоматизированной системой фиксации нарушений ПДД Бишкеку далеко. Современные технологии у нас еще только пытаются внедрять. Сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) следят в основном за центральными трассами, а на второстепенных их зачастую не видно. Ощущая безнаказанность, автохамы переходят все границы допустимого. Они никого и ничего не боятся. Однако несколько проверенных народных способов борьбы с ними все же есть.

1 Видеорегистратор в помощь Если вы водитель, не удаляйте записи нарушений ПДД со своего видеорегистратора. Отсылайте в ГУОБДД. Делайте подборки и загружайте в социальные сети. Публика любит такие сюжеты, и кое-где вам за большое количество просмотров охотно заплатят. Будет небольшой, но стабильный бизнес!

2 Все гениальное просто Прошли те времена, когда, гуляя по городу, можно было расслабиться. Сегодня надо держать ухо востро (особенно если с вами маленький ребенок), ибо некоторые водители гоняют по тротуарам с такой же скоростью, что и по трассам. Другие, наоборот, плетутся медленно, и их приходится обгонять, что тоже усложняет обстановку на дорогах.



Неправильная планировка города привела к тому, что возле многих офисных зданий отсутствует парковка. Тем не менее автолюбители предпочитают ездить на работу на своем транспорте, их не пугает, что парковать машину им приходится где попало. В результате многие тротуары превратились в стоянку. При этом асфальт и плитка на них от постоянной езды разрушились. Бывает, что из-за обилия машин и по тротуару невозможно пройти. Приходится обходить или протискиваться боком. А каково тем, кто передвигается в инвалидном кресле?



Увидев, как кто-то неторопливо едет по тротуару, не уступайте ему дорогу. Отойдите лишь в последний момент и обязательно сделайте водителю замечание. Все гениальное просто! Чем больше у нас будет уверенных в своей правоте пешеходов, тем выше шанс, что хотя бы часть водителей прекратит ездить по пешеходной зоне.

3 Стоп! Снято! Если вы пешеход, можете фиксировать нарушения на смартфон. Допустим, на известном вам перекрестке часто нарушают ПДД. Встаньте на углу и снимайте. Уже в первые минуты будет хороший «улов». Таких, кто мчится с непристегнутым ремнем безопасности, не пропускает пешеходов и говорит по мобильнику (причем все это одновременно), у нас тьма.



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4 С наилучшими пожеланиями Можно оставлять записки под дворниками. Приготовьте их заранее, чтобы не сочинять на ходу. Чем больше, тем лучше. Содержание записок зависит только от вашей фантазии и воспитания. Если увидели автомобиль на тротуаре впервые, можно вежливо попросить его там больше не ставить. А если кто-то осложняет вам жизнь регулярно, не грех пригрозить отправкой снимка авто в ГУОБДД и СМИ.

5 Коллективный разум Не секрет, что многие таксисты и водители маршруток систематически игнорируют ПДД. Пересечь двойную сплошную линию и объехать пробку по встречной полосе — для них обычное дело. А ведь это чревато аварией. Пассажиры на такое обычно смотрят сквозь пальцы. Кое-кто радуется, что не надо стоять в пробке. Другие не решаются сделать замечание, хотя, заплатив за проезд, вправе требовать от водителей безопасной езды. В такой ситуации не бойтесь отчитать шофера (хорошо, если с вами это сделают еще несколько пассажиров). Может, после регулярных порицаний тот станет ответственнее.

6 Граница дозволенного Когда-то Бишкек делился на зоны. В одних были сосредоточены промышленные объекты, в других — культурные и развлекательные, в третьих — жилые дома. Ныне из-за стихийной застройки все иначе. Сколько раз соседство квартир и питейных заведений становилось предметом скандалов! Но если с шумом кабаков жители, как правило, борются, то на автомобили их посетителей у своих подъездов нередко машут рукой.



Если вы не хотите с этим мириться, объединяйтесь с другими жильцами и, подготовив необходимые документы, огораживайте свою придомовую территорию. Этим избавите себя не только от стихийной парковки, но и от незваных гостей.