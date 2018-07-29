Отпор автохамам. Как бороться с нарушителями ПДД своими силами

Количество автомобилей в Бишкеке давно превысило разумные пределы. Отсюда загазованность, пробки на дорогах и десятки тысяч нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Последняя проблема наиболее острая, поскольку ведет к человеческим жертвам.
До развитых городов с автоматизированной системой фиксации нарушений ПДД Бишкеку далеко. Современные технологии у нас еще только пытаются внедрять. Сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) следят в основном за центральными трассами, а на второстепенных их зачастую не видно. Ощущая безнаказанность, автохамы переходят все границы допустимого. Они никого и ничего не боятся. Однако несколько проверенных народных способов борьбы с ними все же есть.
Видеорегистратор в помощь
Если вы водитель, не удаляйте записи нарушений ПДД со своего видеорегистратора. Отсылайте в ГУОБДД. Делайте подборки и загружайте в социальные сети. Публика любит такие сюжеты, и кое-где вам за большое количество просмотров охотно заплатят. Будет небольшой, но стабильный бизнес!
Все гениальное просто
Прошли те времена, когда, гуляя по городу, можно было расслабиться. Сегодня надо держать ухо востро (особенно если с вами маленький ребенок), ибо некоторые водители гоняют по тротуарам с такой же скоростью, что и по трассам. Другие, наоборот, плетутся медленно, и их приходится обгонять, что тоже усложняет обстановку на дорогах.
Неправильная планировка города привела к тому, что возле многих офисных зданий отсутствует парковка. Тем не менее автолюбители предпочитают ездить на работу на своем транспорте, их не пугает, что парковать машину им приходится где попало. В результате многие тротуары превратились в стоянку. При этом асфальт и плитка на них от постоянной езды разрушились. Бывает, что из-за обилия машин и по тротуару невозможно пройти. Приходится обходить или протискиваться боком. А каково тем, кто передвигается в инвалидном кресле?
Увидев, как кто-то неторопливо едет по тротуару, не уступайте ему дорогу. Отойдите лишь в последний момент и обязательно сделайте водителю замечание. Все гениальное просто! Чем больше у нас будет уверенных в своей правоте пешеходов, тем выше шанс, что хотя бы часть водителей прекратит ездить по пешеходной зоне.
Стоп! Снято!
Если вы пешеход, можете фиксировать нарушения на смартфон. Допустим, на известном вам перекрестке часто нарушают ПДД. Встаньте на углу и снимайте. Уже в первые минуты будет хороший «улов». Таких, кто мчится с непристегнутым ремнем безопасности, не пропускает пешеходов и говорит по мобильнику (причем все это одновременно), у нас тьма.
Получившийся материал отправляйте через WhatsApp или Viber (по номеру 0555312024) в нашу рубрику «Агент 024». Выкладывайте на интернет-форумах и в тех же соцсетях. Пусть страна знает своих антигероев.
С наилучшими пожеланиями
Можно оставлять записки под дворниками. Приготовьте их заранее, чтобы не сочинять на ходу. Чем больше, тем лучше. Содержание записок зависит только от вашей фантазии и воспитания. Если увидели автомобиль на тротуаре впервые, можно вежливо попросить его там больше не ставить. А если кто-то осложняет вам жизнь регулярно, не грех пригрозить отправкой снимка авто в ГУОБДД и СМИ.
Коллективный разум
Не секрет, что многие таксисты и водители маршруток систематически игнорируют ПДД. Пересечь двойную сплошную линию и объехать пробку по встречной полосе — для них обычное дело. А ведь это чревато аварией. Пассажиры на такое обычно смотрят сквозь пальцы. Кое-кто радуется, что не надо стоять в пробке. Другие не решаются сделать замечание, хотя, заплатив за проезд, вправе требовать от водителей безопасной езды. В такой ситуации не бойтесь отчитать шофера (хорошо, если с вами это сделают еще несколько пассажиров). Может, после регулярных порицаний тот станет ответственнее.
Граница дозволенного
Когда-то Бишкек делился на зоны. В одних были сосредоточены промышленные объекты, в других — культурные и развлекательные, в третьих — жилые дома. Ныне из-за стихийной застройки все иначе. Сколько раз соседство квартир и питейных заведений становилось предметом скандалов! Но если с шумом кабаков жители, как правило, борются, то на автомобили их посетителей у своих подъездов нередко машут рукой.
Если вы не хотите с этим мириться, объединяйтесь с другими жильцами и, подготовив необходимые документы, огораживайте свою придомовую территорию. Этим избавите себя не только от стихийной парковки, но и от незваных гостей.
Начните с себя
Считается, что ПДД нарушает в основном молодежь. Однако среди автохамов полно тех, кому за 50 и чей водительский стаж составляет десятки лет. Если они не уважают окружающих, то чего ждать от их детей?
Пока нерадивые водители живут по принципу «раз все нарушают, то и мне можно», вряд ли что-то поможет в борьбе с ними. Количество нарушений ощутимо сократится лишь тогда, когда, садясь за руль, каждый будет думать не только о себе, но и о других и подавать им хороший пример.