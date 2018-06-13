Албек Ибрамов рассказал, о чем его спрашивали на допросе в ГКНБ

Мэр Бишкека Албек Ибраимов прокомментировал ИА «24.kg» его сегодняшний вызов на допрос в ГКНБ.

По словам градоначальника, его опросили в качестве свидетеля по уголовному делу о растрате в ТНК «Дастан». «Ответил на все вопросы следствия. Других комментариев дать не могу, поскольку взяли подписку о неразглашении тайны следствия», — отметил Албек Ибраимов.

Читайте по теме Дело «Дастана». Дочерняя компания производит на экспорт оружие и боеприпасы

Бывший председатель правления ОАО «ТНК «Дастан» добавил, что не сможет удовлетворить любопытство журналистов, так как речь идет о режимном объекте, и у него как свидетеля по уголовному делу нет полномочий давать комментарии.

28 мая ГКНБ возбудил уголовное дело по статье «Присвоение и растрата вверенного имущества в особо крупном размере и с использованием служебного положения» УК КР.