Албек Ибрамов рассказал, о чем его спрашивали на допросе в ГКНБ

Мэр Бишкека Албек Ибраимов прокомментировал ИА «24.kg» его сегодняшний вызов на допрос в ГКНБ.
По словам градоначальника, его опросили в качестве свидетеля по уголовному делу о растрате в ТНК «Дастан». «Ответил на все вопросы следствия. Других комментариев дать не могу, поскольку взяли подписку о неразглашении тайны следствия», — отметил Албек Ибраимов.
28 мая ГКНБ возбудил уголовное дело по статье «Присвоение и растрата вверенного имущества в особо крупном размере и с использованием служебного положения» УК КР.
В январе 2012 года между председателем правления ОАО «ТНК «Дастан» Албеком Ибраимовым и генеральным директором ОсОО «Дастан инжиниринг» Асылкул Сасыбаевой заключен контракт на поставку специальных изделий по заведомо завышенной цене. В результате государству, по мнению следствия, причинен ущерб в особо крупном размере.