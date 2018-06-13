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Общество
Сюжет: Дело «Дастана» (6)

Албек Ибрамов рассказал, о чем его спрашивали на допросе в ГКНБ

Мэр Бишкека Албек Ибраимов прокомментировал ИА «24.kg» его сегодняшний вызов на допрос в ГКНБ.

По словам градоначальника, его опросили в качестве свидетеля по уголовному делу о растрате в ТНК «Дастан». «Ответил на все вопросы следствия. Других комментариев дать не могу, поскольку взяли подписку о неразглашении тайны следствия», — отметил Албек Ибраимов.

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Бывший председатель правления ОАО «ТНК «Дастан» добавил, что не сможет удовлетворить любопытство журналистов, так как речь идет о режимном объекте, и у него как свидетеля по уголовному делу нет полномочий давать комментарии.

28 мая ГКНБ возбудил уголовное дело по статье «Присвоение и растрата вверенного имущества в особо крупном размере и с использованием служебного положения» УК КР.

В январе 2012 года между председателем правления ОАО «ТНК «Дастан» Албеком Ибраимовым и генеральным директором ОсОО «Дастан инжиниринг» Асылкул Сасыбаевой заключен контракт на поставку специальных изделий по заведомо завышенной цене. В результате государству, по мнению следствия, причинен ущерб в особо крупном размере.
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