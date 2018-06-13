Албека Ибраимова вызвали на допрос в рамках дела о ТНК «Дастан»

Мэра Бишкека Албека Ибраимова вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-центре комитета.

Градоначальника вызвали на допрос в рамках ранее возбужденного уголовного дела о растрате на ТНК «Дастан».

«Сейчас проводят следственные действия. Как только они закончатся, Албек Ибраимов выйдет с допроса», — отметили в ГКНБ.

28 мая госкомитет возбудил уголовное дело по статье «Присвоение и растрата вверенного имущества в особо крупном размере и с использованием служебного положения» УК КР.

В январе 2012 года между председателем правления ОАО «ТНК «Дастан» Албеком Ибраимовым и генеральным директором ОсОО «Дастан Инжиниринг» Асылкул Сасыбаевой заключен контракт на поставку специальных изделий по заведомо завышенной цене. В результате государству, по мнению следствия, причинен ущерб в особо крупном размере.