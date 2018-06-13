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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (20)

Кубанычбек Кулматов не жалуется на содержание в СИЗО ГКНБ, вину не признает

Задержанный по подозрению в коррупции экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов не жалуется на условия содержания в СИЗО ГКНБ. Об этом ИА «24.kg» сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, бывший градоначальник чувствует себя хорошо и вину не признает.

На вопрос, навещала ли его супруга, адвокат ответил, что разрешение на свидание могут дать только органы следствия, но пока встретиться с женой Кубанычбеку Кулматову не позволили.

Экс-мэра столицы обвиняют в коррупции. По версии следствия, в 2014-м он, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал грантовые средства в $2 миллиона, предоставленные ТВЕА в рамках модернизации ТЭЦ для строительства двух школ. Кубанычбек Кулматов якобы перенаправил средства из ведения правительства в ведение мэрии Бишкека под предлогом необходимости строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». 5 июня бывшего мэра арестовали и посадили в СИЗО ГКНБ.
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