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Общество
Сюжет: Ипподром в Чолпон-Ате (12)

Ипподром в Чолпон-Ате. Генпрокуратура возбудила уголовное дело

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту завышения стоимости выполненных работ при строительстве ипподрома в Чолпон-Ате. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что для проведения Всемирных игр кочевников Министерство финансов выделило на строительство объектов (с учетом дополнительных средств) 1 миллиард 584 миллиона сомов.

Проверка выявила нецелевое использование денег и завышение стоимости выполненных работ при строительстве спортивного комплекса. Согласно промежуточным итогам аудита Счетной палаты КР, материальный ущерб государству составил 202,8 миллиона сомов.

Расследование уголовного дела поручено Главному следственному управлению ГКНБ КР.

Ранее АКС ГКНБ совместно со Счетной палатой провели проверку обоснованности расходования средств при строительстве ипподрома в селе Бактуу-Долоноту Бостеринского айыльного аймака для проведения II Всемирных игр кочевников.
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