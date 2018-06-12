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Общество

Абдылдажан Акматалиев стал лауреатом премии «Звезды Содружества»

Литературовед Абдылдажан Акматалиев стал лауреатом Межгосударственной премии «Звезды Содружества». Об этом сообщила пресс-служба Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ.

Премия ежегодно присуждается за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран — участниц СНГ, так и Содружества в целом.

Размер премии – 2 миллиона рублей.

На соискание высокой награды в этом году претендовали 11 номинантов из восьми стран.

Лауреатами премии «Звезды Содружества» за 2017 год стали доктор филологических наук Наргиз Пашаева (Азербайджан), композитор Степан Шакарян (Армения), биатлонистка Дарья Домрачева (Беларусь), музыкант Айман Мусахаджаев (Казахстан), физик Ион Бостан (Молдова), музыкант Юрий Башмет (Россия), поэт Низом Косим (Таджикистан).

Абдылдажан Акматалиев — литературовед, исследователь кыргызского фольклора, кыргызского эпоса «Манас» и творчества Чингиза Айтматова. Доктор филологических наук, академик, вице-президент Национальной академии наук Кыргызской Республики, автор более 700 научных публикаций, изданных на кыргызском и русском языках, заслуженный деятель науки, дважды лауреат Государственной премии КР, награжден орденом «Манас» II и III степеней.

Торжественная церемония вручения премии «Звезды Содружества» состоится 19 июня в Астане на Форуме творческой и научной интеллигенции государств — участников СНГ.
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