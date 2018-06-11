ДУМК: 29-дневный пост не противоречит канонам ислама

Канонам ислама 29-дневный пост не противоречит. Об этом ИА «24.kg» сообщил пресс-секретарь Духовного управления мусульман Кыргызстана Максат Атабаев.

В этом году священный месяц Рамазан начался 17 мая. Муфтият объявил, что пост завершается 14 июня, а 15-го празднуется Орозо айт. В социальных сетях верующие выразили обеспокоенность тем, что их пост не получается полным.

«Да, орозо в этом году держим 29 дней. Это не противоречит принципам ислама, так как в религии говорится о начале и конце месяца. Этот месяц получился коротким», — утверждает Максат Атабаев.

А сегодня, с 11 на 12 июня, встречают Кадыр тун — ночь предопределения.