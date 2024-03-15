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Общество

Можно ли детям держать орозо? Ответ врача

Медики не рекомендуют держать пост, так как детский организм полностью еще не развит. Об этом в прямом эфире на странице Министерства здравоохранения в Facebook сказала врач по гигиене питания департамента госсанэпиднадзора Аида Алимбекова.

Она отметила, что если ребенок все же держит пост, то ответственность лежит на родителях.

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«Есть общепринятые рекомендации. Взрослым, например, во время поста советуют отказаться от соленой, сладкой пищи, чтобы не вызывать жажду. Должно быть разнообразие питания. В вечернее время рекомендуется более легкая пища, чтобы организм лучше ее усваивал. В утреннее время, наоборот, более калорийная, чтобы обеспечить потребность в течение всего дня», — сказала Аида Алимбекова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289150/
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