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Общество

В месяц Рамазан безопасность дорожного движения вокруг мечетей усилят

Во время пятничного намаза сотрудники ГУОБДД будут обеспечивать безопасность дорожного движения вокруг мечетей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Работники будут регулировать поток машин вокруг мечетей, расположенных вдоль дорог, во время пятничной и вечерней молитвы — таравих в месяц Рамазан.

Цель — обеспечить безопасность граждан и создать комфортные условия во время поста.

В мероприятии примут участие народные дружинники, а также волонтеры. Такие меры принимают по все стране возле мечетей, где часто создаются пробки.

«Уважаемые граждане! Не паркуйте авто в неположенных местах, не создавайте препятствия другим участникам дорожного движения и неудобства жителям, проживающим вокруг мечетей», — обратились в ГУОБДД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289122/
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