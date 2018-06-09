Плюс четыре. Осужденные в Китае кыргызстанцы будут возвращены на родину

В 2018 году Китай передаст Кыргызстану четырех осужденных его граждан. Об этом сообщил «Азаттыку» министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев.

По его данным, в китайских тюрьмах на сегодня отбывают наказание 17 граждан КР. Большинство из них обвиняют в контрабанде наркотиков. В 2017-м из тюрем КНР в Кыргызстан возвращены двое, в 2016-м также двое.

В феврале 2016 года в китайском городе Урумчи казнили кыргызстанку Светлану Кулбаеву за провоз 7 килограммов наркотиков. Тело женщины передали родным в Кыргызстан.