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Общество

Плюс четыре. Осужденные в Китае кыргызстанцы будут возвращены на родину

В 2018 году Китай передаст Кыргызстану четырех осужденных его граждан. Об этом сообщил «Азаттыку» министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев.

По его данным, в китайских тюрьмах на сегодня отбывают наказание 17 граждан КР. Большинство из них обвиняют в контрабанде наркотиков. В 2017-м из тюрем КНР в Кыргызстан возвращены двое, в 2016-м также двое.

В феврале 2016 года в китайском городе Урумчи казнили кыргызстанку Светлану Кулбаеву за провоз 7 килограммов наркотиков. Тело женщины передали родным в Кыргызстан.
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