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Общество

Американским школьникам разрешили марихуану

Медсестрам школ в американском штате Колорадо разрешили выдавать ученикам медицинскую марихуану при наличии письменного разрешения от родителей. Об этом сообщила lenta.ru со ссылкой на The Denver Post.

Согласно новой законодательной норме, сказано в сообщении, законные представители учеников могут приносить в школьный медпункт наркотические препараты, чтобы их выдавали детям в случае необходимости  например, приступа болезни.

Марихуану будут хранить в закрытых ящиках и выдавать только тем детям, которые употребляют ее по предписанию врача. Сами школьники не смогут приносить каннабис в школу или перевозить его в школьном автобусе.

По мнению законодателей, такие меры должны снизить риск попадания наркотиков в свободное пользование школьников.

Колорадо — первый американский штат, где разрешили выращивать, продавать и употреблять марихуану не только в медицинских целях, но и в рекреационных.

В то же время, согласно федеральному законодательству США, марихуана относится к запрещенным веществам. Хранение даже небольшого количества конопли незаконно.
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