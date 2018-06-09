Американским школьникам разрешили марихуану

Медсестрам школ в американском штате Колорадо разрешили выдавать ученикам медицинскую марихуану при наличии письменного разрешения от родителей. Об этом сообщила lenta.ru со ссылкой на The Denver Post.

Согласно новой законодательной норме, сказано в сообщении, законные представители учеников могут приносить в школьный медпункт наркотические препараты, чтобы их выдавали детям в случае необходимости — например, приступа болезни.

Марихуану будут хранить в закрытых ящиках и выдавать только тем детям, которые употребляют ее по предписанию врача. Сами школьники не смогут приносить каннабис в школу или перевозить его в школьном автобусе.

По мнению законодателей, такие меры должны снизить риск попадания наркотиков в свободное пользование школьников.

Колорадо — первый американский штат, где разрешили выращивать, продавать и употреблять марихуану не только в медицинских целях, но и в рекреационных.

В то же время, согласно федеральному законодательству США, марихуана относится к запрещенным веществам. Хранение даже небольшого количества конопли незаконно.