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Общество

Пограничники задержали BMW. Его хотели ввезти незаконно

В Чуйской области в пункте пропуска «Чалдыбар-автодорожный» пограничники обнаружили машину, которую пытались незаконно ввезти в Кыргызстан. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По их данным, автомобиль BMW-Х6 белого цвета пытались провезти среди домашних и бывших в употреблении вещей. Именно они были указаны в сопроводительных документах.

«У пограничников возникли подозрения о том, что среди вещей пытаются незаконно провезти другой груз. При совместном с представителем финпола досмотре в прицепе грузовика был обнаружен спрятанный среди коробок легковой автомобиль. При этом у перевозчика не было на него документов», — отметили в ГПС.

После оформления соответствующих документов водитель и груз передали сотрудникам ГСБЭП для разбирательства.
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