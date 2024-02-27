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Контрабанду почти на миллион сомов пытались вывезти из Кыргызстана в Узбекистан

В Джалал-Абадской области пресечена попытка провоза контрабандного груза из Кыргызстана в Узбекистан. Об этом сообщила Пограничная служба ГКНБ.

По ее данным, недалеко от села Шалпай Аксыйского района Джалал-Абадской области двое неизвестных на надувной лодке направлялись через реку Нарын из Узбекистана в Кыргызстан.

«Проследив за ними, пограничники выявили их подельников — еще двух граждан Кыргызстана, которые ожидали нарушителей госграницы во дворе одного из домов», — говорится в сообщении.

Кыргызстанцы на автомашине марки Hyundai Porter пытались провести контрабандный груз — 49 телевизоров и 3 надувные лодки. Они планировали вывезти груз из Кыргызстана в Узбекистан.

По предварительным данным, общая стоимость контрабандного груза составила около 900 тысяч сомов.

Задержанные и контрабандный груз переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287743/
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