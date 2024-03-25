В Кыргызстан пытались ввезти контрабанду лекарств и ткани

На контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек — автодорожный» пресечен факт незаконного ввоза лекарственных средств, ткани и рыболовных снастей в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, продукция ввезена в Кыргызстан под видом товаров, бывших в употреблении для личного пользования.

«В настоящее время информация о принадлежности груза и причиненном ущербе уточняется. По итогам рассмотрения материалы дела будут переданы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки», — говорится в сообщении.

В ГНС напоминают, в случае импорта товаров для предпринимательских целей в составе консолидированного груза получатель обязан обеспечить импортера/перевозчика регистрационным номером справки о налоговой регистрации для целей импорта из стран ЕАЭС и счетом-фактурой для дальнейшего представления в пункт учета товаров.